Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat, din 2027. Bolojan: Procentele vor rămâne la dispoziţia primarilor

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți, la întâlnirea cu primarii de la Parlament, că de anul viitor mecanismul de stabilire a taxelor va fi modificat, urmând să fie calculat la valoarile de piaţă din fiecare localitate.

Bolojan a fost prezent, marţi, la dezbaterea cu tema „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociaţia Comunelor din România.

„O componentă importantă de care ne-am lovit în această perioadă şi de care vă loviţi în primul rând dumneavoastră, sunt taxele locale şi nu trebuie să fugim de aceste lucruri. Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut, pentru că aşa cum v-am prezentat componenta de venituri din taxele locale, din impozitele pe proprietate este în România cam de 0,55% din PIB, în timp ce în ţările Uniunii Europene media este de 1,85%. Deci este cel puţin de trei ori mai mare. Nu mai puteam să mergem cu aceste impozite. În mod evident însă nici un cetăţean, nici eu, nici dumneavoastră nu suntem încântaţi că trebuie să plătim impozite în plus, taxe de telefonie în plus, taxe de parcare şi aşa mai departe. Dar trebuie să le explicăm cetăţenilor noştri că nu mai putea merge în această formulă”, a transmis Ilie Bolojan.

El a explicat că acestă majorare a taxelor şi impozitelor locale a fost dublată şi de eliminarea unor excepţii.

„Sigur, această majorare în afară de majorarea care a fost făcută, a fost dublată şi de eliminarea unor excepţii. Şi aşa cum ştiţi, aveam o grămadă de excepţie pe care le aveam în legislaţie. Şi am luat decizia să amânăm excepţiile, dar e adevărat că eliminând anumite excepţii şi crescând taxele, pentru anumite categorii creşterile au fost mai mari decât cele estimate”, a subliniat Bolojan.

El a declarat că mecanismul de stabilire a taxelor va fi modificat de anul viitor.

„Şi asta ştiţi dumneavoastră la nivel local. În mod cert, aceste taxe în anul acesta sunt taxe de tranziţie. Pentru că conform angajamentelor luate de guvernele României anterioare, începând de anul viitor, mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat. Taxele vor fi aplicate la valorile de piaţă care ar trebui stabilite de către Ministerul de Finanţe pe baza tranzacţiilor care se fac în fiecare localitate, dar e adevărat că procentele vor rămâne la dispoziţia dumneavoastră, în aşa fel încât să vă reglaţi nivelul de procente pentru ca taxele de anul viitor să fie la un nivel apropiat de cel de anul acesta, deci să nu crească. Dar orice s-ar spune, aceste venituri pe care le încasaţi suplimentar, sunt veniturile administraţiei publice locale şi aceste venitori vor rămâne la dumneavoastră”, a mai afirmat premierul Bolojan.