Meleșcanu susține că vinovatul pentru blocajul la voturile din diaspora a fost Biroul Electoral pentru secțiile din străinătate

Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe, a susținut o declarație de presă cu privire la voturile din diaspora. Acesta susține că vinovat pentru blocajul votului în diaspora este Biroul Electoral pentru secțiile din străinătate.

”În ceea ce privește alegerea pentru Parlamentul European, vreau să precizez de la bun început un lucru care mi se pare important.

Alegerile pentru PE: vreau să precizez de la bun început un lucru care mi se pare important. Pregătirea alegerilor și buna desfășurare revine în mod legal Biroului Electoral pentru secțiile din străinătate. Pentru MAE obligația este de a pune la dispoziție sediile, asigură buna desfășurare, personal tehnic etc. Responsabilitatea este a Biroului Electoral. MAE are doar responsabilitatea de a asigura sprijin logistic. Pe 8 februarie am trimis o circulară către toate ambasadele României din străinătate și le-am cerut să ne spună dacă mai mențin acele secții și să ne spună care este numărul de români care ar putea vota acolo. Le-am cerut să stea în legătură cu românii de acolo pentru a avea o evidență.”, a spus Meleșcanu.