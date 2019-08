Mesaj către PSD: "Dragă CEX, vezi cu alde ALDE ce faci"

foto: Agerpres

Fostul premier Mihai Tudose le transmite social-democraţilor, care urmează să se reunească luni în şedinţa Comitetului Executiv Naţional, să se ocupe de relaţia cu partenerii de guvernare de la ALDE, el excluzând o eventuală cooptare a Pro România în Cabinetul Viorica Dăncilă.



"Aflăm de pe toate sursele media că azi, la 17,00, faimosul CEX PSD discută, printre altele, solicitarea ALDE de repartizare a unor posturi în Guv Dăncilă... atât pentru ei (ALDE), cât şi pentru PRO România.... E noaptea minţii... Că ALDE are şi aşa prea multe faţă de ceea ce reprezintă... e problema PSD! Dar că a devenit şi peţitoarea Pro România parcă e cam muuuuult prea mult!!! Asta şi în condiţiile în care Victor Ponta a declarat ieri că NU se pune problema intrării la guvernare în Guv Dăncilă... Aşa că, dragă CEX, vezi cu alde ALDE ce faci!", a scris vicepreşedintele Pro România, pe Facebook.



Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a precizat anterior că formaţiunea pe care o conduce nu a fost creată pentru obţinerea unor funcţii.



"Am pornit la drum cu #ProRomania ca să schimbăm ceea ce nu merge bine/să construim proiecte bune şi să dărâmăm ceea ce incompetenţa şi ticăloşia au distrus în ultimii 3 ani/nu am făcut Pro Romania ca să obţinem funcţii şi avantaje personale (dacă ne doream asta rămâneam la PSD şi îl slujeam pe Dragnea cum au făcut alţii)!", a scris Ponta, pe Facebook.



Comitetul Executiv Naţional al PSD urmează să se întrunească luni într-o şedinţă programată să se desfăşoare la Palatul Parlamentului, începând cu ora 17,00. În cadrul reuniunii, potrivit unor surse social-democrate, ar urma să aibă loc şi o discuţie privind coaliţia cu ALDE.