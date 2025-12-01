Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Națională: „Vă mulţumesc tuturor celor care, prin muncă şi decenţă, faceţi o Românie mai bună”

Ziua Naţională ne îndeamnă să avem încredere în România şi în noi înşine, afirmă prim-ministrul Ilie Bolojan cu prilejul zilei de 1 Decembrie.

„Dragi români, Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naţionale. E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii din Primul Război Mondial şi e o lecţie permanentă de solidaritate românească. 1 decembrie ne îndeamnă să avem încredere în România şi în noi înşine.

Românii pot şi România poate să treacă peste greutăţi, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun”, spune el, conform unui comunicat de presă transmis de Guvern.

Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o naţiune întreagă, dar şi datoria de a munci pentru bunăstarea naţională, adaugă şeful Guvernului.

„Datoria de român şi datoria de cetăţean merg mână în mână, iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte. De aceea, fiecare serviciu public care funcţionează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate şi fiecare investiţie de succes, publică sau privată, reprezintă o formă reală de patriotism.

Vă mulţumesc tuturor celor care, prin muncă şi decenţă, faceţi o Românie mai bună. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români - din ţară şi din diaspora!”, se mai arată în mesajul premierului Ilie Bolojan.