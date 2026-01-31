Mesajul noului consilier al premierului Ilie Bolojan: „Banii românilor trebuie să fie folosiți în interesul românilor”

Noul consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe , a anunțat, pe Facebook, că va începe munca la Guvernul României. Acesta a scris că susține reforma administrativă, care încă nu a fost adoptată de Executiv, dar și reorganizarea adminstrativă a țării, „cu precădere în zonă metropolitană București-Ilfov”. Fostul europarlamentar, numit consilier onorific începând cu data de 2 februarie, a scris pe Facebook că se alătură premierului Ilie Bolojan pentru că „România nu se poate schimba în bine până când nu scăpăm de risipă și hoție.” „Reforma administrativă - peste tot în țară și în București mai ales - trebuie să facă fix asta, să întoarcă banii din taxele și impozitele românilor onești în beneficii TOT pentru ei.

În Capitală și în orice oraș și comună din țara asta, banii românilor trebuie să fie folosiți în interesul românilor, nu pe câte trei rânduri de borduri anual, panseluțe, companii și primării supradimensionate pentru aparatul de partid.

Șase sectoare plus Ilfovul primesc miliarde, iar Primăria Generală București plătește datoriile. De zeci de ani structura asta nu a produs decât un oraș sufocat, căpușat, blocat într-o funcționare greoaie, fără responsabilitate, fără urmări. Acum este momentul să ne facem bine!”, a scris Gheorghe pe Facebook. Acesta a afirmat că susține reorganizarea administrativă „cu precădere în zonă metropolitană București-Ilfov”.