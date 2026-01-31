Mesajul noului consilier al premierului Ilie Bolojan: „Banii românilor trebuie să fie folosiți în interesul românilor”

Noul consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a anunțat, pe Facebook, că va începe munca la Guvernul României. Acesta a scris că susține reforma administrativă, care încă nu a fost adoptată de Executiv, dar și reorganizarea adminstrativă a țării, „cu precădere în zonă metropolitană București-Ilfov”.
Fostul europarlamentar, numit consilier onorific începând cu data de 2 februarie, a scris pe Facebook că se alătură premierului Ilie Bolojan pentru că „România nu se poate schimba în bine până când nu scăpăm de risipă și hoție.”
„Reforma administrativă - peste tot în țară și în București mai ales - trebuie să facă fix asta, să întoarcă banii din taxele și impozitele românilor onești în beneficii TOT pentru ei.
În Capitală și în orice oraș și comună din țara asta, banii românilor trebuie să fie folosiți în interesul românilor, nu pe câte trei rânduri de borduri anual, panseluțe, companii și primării supradimensionate pentru aparatul de partid.
Șase sectoare plus Ilfovul primesc miliarde, iar Primăria Generală București plătește datoriile. De zeci de ani structura asta nu a produs decât un oraș sufocat, căpușat, blocat într-o funcționare greoaie, fără responsabilitate, fără urmări. Acum este momentul să ne facem bine!”, a scris Gheorghe pe Facebook.
Acesta a afirmat că susține reorganizarea administrativă „cu precădere în zonă metropolitană București-Ilfov”.
„Am susținut și susțin în continuare că reorganizarea administrativă, cu precădere în zonă metropolitană București-Ilfov, este unul dingtre punctele cheie ale transformării României într-o țară din care copiii noștri să nu mai vrea să plece. Asta ne dorim, de fapt, cu toții.
Tineri și vârstnici, din țară și din diaspora, indiferent ce am învățat sau ce facem, vrem să fim mândri de țara noastră, să trăim bine în ea, să fim tratați de stat cu respect și dreptate. Dorința de mai bine e ceea ce ne unește”, a mai spus el.
Vlad Gheorghe a adăugat că va folosi tot ce știe ca să contribuie „la schimbarea pe care o așteptăm de zeci de ani” și le-a atras atenția celor „care au pregătit deja atacurile” că funcția este una onorifică, deci nu este remunerat.
