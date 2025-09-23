Mihai Tudose: Dacă Ilie Bolojan demisionează, avem un alt prim-ministru în 24 de ore. Apoi, o altă Românie

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marți că, dacă premierul Ilie Bolojan dorește să demisioneze, țara poate avea alt prim-ministru în 24 de ore.

Comentariul vine în contextul ședinței de marți a Coaliției, după tensiunile provocate de cererea premierului privind concedierea a 13 mii de angajați din administrația locală și după presiunile PSD vizând prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază.

"Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliție, cu PNL-ul, cu USR-ul, UDMR-ul şi cu minoritățile. Dacă domnul Bolojan îşi duce la capăt amenințarea sau promisiunea - că înțeleg că şi luni a zis că el demisionează...

Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să țină cont de niște realități, de niște modele economice şi de niște efecte ușor de preconizat ale unor măsuri haotice pe care le ia", a spus Tudose la Bruxelles, într-un briefing cu jurnaliști români.

Tudose detaliază cum ar decurge lucrurile după demisia lui Bolojan

"Dacă domnia sa consideră că vrea să plece, PNL-ul, conform protocolului, trebuie să desemneze alt prim-ministru (...). Acest lucru se rezolvă în 24 de ore.

Dimineața şi-a dat demisia (Bolojan), la prânz avem un alt prim-ministru. După-amiază sunt audierile (în Parlament), seara se depune jurământul (la Cotroceni), a doua zi avem o altă Românie", a explicat Tudose, care este și președintele Consiliului Național al PSD.

"Demisia este un act unilateral: luăm act, a plecat, nu trebuie să-i aprobăm demisia", a subliniat el.

Tudose, care s-a profilat în critic deschis și vocal al actualului premier, a comentat și în legătură cu prezența, luni, la Bruxelles a lui Ilie Bolojan, unde acesta s-a întâlnit cu mai mulți comisari europeni.

"Domnule, n-am văzut-o!", a spus el, cu referire la vizita prim-ministrului român.

Tudose: Dacă Bolojan avea voturile pe persoană fizică, era liber

Întrebat dacă PSD mai poate să lucreze cu actualul premier în prezent, Tudose s-a arătat sceptic.

"Noi încercăm, dar după ultimele experiențe în comun (...)", a răspuns reprezentantul PSD, lăsând fraza neîncheiată.

Tudose a menționat plafonarea adaosurilor prețurilor produselor alimentare de bază, a cărei continuare este susținuta de PSD.

El a precizat că partidul său a pregătit o lege în Parlament care să promoveze o măsură în acest sens, în caz că premierul acționează în mod contrar.

"Dacă domnia sa avea voturile pe persoană fizică, 51% în parlament, majoritate absolută şi un mandat în alb pe vecie, era liber. Dar ești prim-ministru reprezentând o coaliție și trebuie să ții cont de toți cei din coaliție", a insistat Mihai Tudose.