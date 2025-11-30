Ministra Mediului, despre situaţia din Prahova: Oamenii vor primi apă potabilă după 72 de ore, dacă nu plouă

Ministra Mediului, despre situaţia din Prahova: Oamenii vor primi apă potabilă la 72 de ore, dacă nu plouă. FOTO: Agerpres

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, duminică, faptul că sunt necesare 72 de ore de la momentul în care se opreşte ploaia "pentru a aduce apa la un nivel potabil". "Apele Române au dat recomandarea pentru a se analiza dacă se îndeplinesc condițiile pentru Situaţia de Urgenţă. Astăzi este necesar să fie analizat de urgenţă", a afirmat Buzoianu la Antena 3 CNN.

Ministra Mediului a adăugat că se deplasează în județul Prahova şi că va susţine o şedinţă în care va încerca să afle "de ce o lucrare, de nevoia căreia se ştia din luna iunie, a fost întârziată şi a fost lansată la final de noiembrie".

"În județul Dâmboviţa şi în judeţul Prahova sunt zeci de mii de locuitori care nu au astăzi apă acces la apă potabilă. Am avut ieri o şedinţă de urgenţă din care a reieşit că, din momentul în care se opresc ploile, mai este nevoie de 72 de ore pentru a fi curăţată apa şi să aibă oamenii acces la apă potabilă.

Şedinţa de azi pe care o vom avea este să ridicăm niște întrebări care până astăzi n-au fost adresate suficient de serios: De ce o lucrare, de nevoia căreia se ştia din luna iunie, a fost întârziată şi a fost lansată la final de noiembrie? În analiza pe care au făcut-o autoritățile, până în momentul de faţă, nu s-au luat în considerare cu adevărat riscurile care sunt foarte ridicate. Doar dacă plouă... ceea ce este un eveniment absolut predictibil în această perioadă", a afirmat Diana Buzoianu, care a mai transmis:

"Astăzi sunt în Prahova. Autoritățile care au fost implicate n-au comunicat corect, n-au luat în calcul riscurile. Informațiile care au ajuns la Ministerul Mediului erau de natura... în orice situaţie vom asigura apa potabilă. 72 de ore de la momentul în care se opreşte ploaia sunt necesare pentru a aduce apa la un nivel potabil.

Corpul de Control cere deja informațiile. Apele Române au dat recomandarea pentru a se analiza dacă se îndeplinesc condițiile pentru Situaţia de Urgenţă. Astăzi este necesar să fie analizat de urgenţă.

Ideea că în final de toamnă, început de iarnă, avem cod portocaliu în această zonă a României nu mi se pare un scenariu atât de imprevizibil".

12 localități sunt afectate

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat la Antena 3 CNN că 12 localități, printre care și orașul Câmpina, sunt afectate și nu au apă potabilă și a explicat cum s-a ajuns la această situație. El a adăugat că există posobilitatea să se suspende cursurile în școli, dacă situația nu se rezolvă până marți.

Specialiștii ”Apelor Române” și ai Hidroelectrica au intervenit astăzi de urgență pentru schimbarea filtrelor de la Barajul Paltinu, o operațiune esențială pentru reluarea evacuării controlate a apei. În urma acestei intervenții, a fost posibilă repornirea uzinării cu un debit de cca 2 m³/s, a comunicat duminică Apele Române.

Administraţia Naţională "Apele Române" cere declararea stării de urgenţă în Prahova după ploile din ultimele zile.