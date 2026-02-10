Ministrul Culturii a anunţat că retrage proiectul prin care actorilor li se cer rapoarte de activitate: "Mai lucrăm până găsim o formă"

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a mers, marţi, la protestul actorilor de pe treptele Teatrului Naţional Bucureşti şi a anunţat acolo că retrage proiectul-pilot care urma să oblige artiştii la întocmirea unor rapoarte de activitate. "Retragem propunerea colegilor și le mulțumim pentru tot efortul prin care după 2 luni de munca le-au elaborat. Mai lucrăm până găsim o formă", a declarat ministrul Culturii, notează hotnews.ro.

Ministerul Culturii a publicat recent „Instrucţiuni privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru funcţiile de execuţie din instituţiile publice de spectacole şi concerte”, în baza unei recomandări formulate de Curtea de Conturi a României.

Marţi, Demeter Andras Istvan a transmis că Ministerul Culturii retrage acest proiect.

"Aceste instrucțiuni nu afectează ceea ce s-a prestat în plus. Problema se referă la orele care sunt în minus. Iar aceste instrucțiuni vin cu niște soluții ca să nu existe nimeni în minus. Asta e situația. Regularitatea cu care poți programa un titlu, indiferent că-i operă, balet, că-i concert, este una, dar numărul de realizatori este mult mai mare.

Este foarte clar că sunt zile în care artiștii nu sunt chemați la teatru, dar ei sunt pontați pe acele ore. De aici vine acest pachet – să ofere un cadru prin care orelele acelea să fie recunoscute ca o pregătire, pentru a fi în deplinătatea tuturor instrumentelor de care dispun. Dacă nu ai scris un raport, pare că ești absent. Dar tu doar nu ești prezent fizic.

Mă duc la minister, dar… Circulara oricum va trebui înlocuită cu ceva, pentru că problema rămâne chiar dacă o punem sub preș. Mă refer la faptul că există și va exista câtă vreme ne vom ponta opt ore pe zi, va exista necesitatea de a aduce o dovadă a faptului că lucrăm și atunci când nu suntem în instituție", a mai afirmat Demeter Andras Istvan, potrivit sursei amintite.

UNITER pusese sub semnul întrebării proiectul elaborat de Ministerul Culturii, care impunea normarea timpului de muncă în cazul artiştilor şi personalului din teatrele naţionale, considerând că acest demers reprezintă un "proces de birocratizare, destabilizare şi devalorizare a rolului artei şi artiştilor în societate, o formă de anulare a vitalităţii creaţiei artistice".