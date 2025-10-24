Ministrul Energiei admite că numărul celor care au solicitat vouchere pentru energie este sub estimări

Tichetul electronic de energie este în valoare de 50 de lei pe lună. De acest sprijin financiar pot beneficia persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 de lei şi familiile cu venit net lunar pe membru de maximum 1.784 de lei. Foto: Hepta

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, la Bistriţa că numărul celor care au accesat platforma EPIDS pentru a solicita vouchere pentru plata facturii de energie electrică este în prezent de aproximativ 600.000 de persoane în condiţiile în care estimările iniţiale indicau 2,1 milioane de puncte de consum eligibile, informează Agerpres.

,,În momentul de faţă ultimele date pe care le am sunt de acum câteva zile, cinci-şase zile sunt peste 600.000 de oameni care au accesat această platformă creată de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi au şi beneficiat de acele vouchere începând cu finalul lunii septembrie. În momentul de faţă, acest program merge mai departe cel puţin până la 31 martie 2026'', a afirmat Bogdan Ivan.

Întrebat de ce numărul celor care au apelat la acest sistem de sprijin este sub estimări, ministrul Energiei a admis că a fost curios să afle acelaşi lucru şi că posibilele explicaţii ar fi că sunt multe persoane plecate în afara ţării, că unii dintre consumatori au considerat că nu este necesar sau că li s-a părut prea complicat sistemul de înscriere în platformă.

Bogdan Ivan spune că este analizată şi posibilitatea de a crea un mecanism prin care voucherele să fie scăzute direct din facturi. "Lucrăm acum şi calculăm cum putem să ducem la capăt un mecanism, şi din punct de vedere al pieţei, şi din punct de vedere al sistemului informatic, în care să stabilim un alt plafon, mai ridicat, în care să intrăm direct în factură cu un anumit tarif, care să fie sub tariful actual practicat în piaţă undeva la 1,1 lei, plus-minus, în funcţie de operatorul de furnizare şi de regiunea geografică", a spus ministrul Energiei.

Tichetul electronic de energie este în valoare de 50 de lei pe lună. De acest sprijin financiar pot beneficia persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 de lei şi familiile cu venit net lunar pe membru de maximum 1.784 de lei.