Ministrul Justiţiei, în scandalul Oana Gheorghiu-CSM: "Nu am votat sau semnat nicio plângere penală. Sunt de acord cu Nicuşor Dan"

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Foto: Agerpres

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a spus marţi, după scandalul dintre Oana Gheorghiu şi Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), că el, ca membru de drept, nu a "participat la o discuție despre această inițiativă, nu am votat în acest sens și nu am semnat o astfel de plângere". El a spus că este de aceeaşi părere cu Nicuşor Dan: "este o declaraţie nefericită".

"Nu am participat la o discuție despre această inițiativă, nu am votat în acest sens și nu am semnat o astfel de plângere. Am aflat despre ea din comunicatul CSM. Eu nu am știut de această inițiativă. CSM poate lua o astfel de decizie fie în ședința de plen, fie prin consultarea membrilor.

Libertatea de exprimare este o valoare fundamentală. Eu sunt de aceeași părere cu Nicușor Dan: declarația este nefericită, întrucât, într-un registru emoțional, tinde să amplifice o disensiune apărută între puterile statului", a spus Marinescu la Antena 3 CNN.

El a subliniat că "nu am fost consultat și întrebat" în legătură cu această plângere.

"Nu pot să îmi asum și nu pot să îmi însușesc un demers deja realizat. Nu am de ce să mă delimitez și nu am la ce să ader, deja s-a redactat o sesizare penală.

Nu am fost consultat și întrebat. Atâta timp cât nu particip la o discuție, cât nu am elementele care ar fundamenta o opinie sau alta, nu vă pot spune cum aș fi procedat, în condițiile în care nu am participat la discuții", a mai spus el.

Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat, luni, Parchetul, împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, pentru "săvârșirea infracțiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare prevăzută de dispoziţiile art. 369 din Codul Penal", după ce aceasta a declarat, într-un interviu televizat, că pensiile magistraților sunt "un Caritas", și că pentru plata acestora se iau bani de la copii.

Declarațiile Oanei Gheorghiu au generat un val de reacții negative din partea procurilor și judecătorilor.