Ministrul Muncii: Discuțiile despre orice beneficii sociale sau creșteri de cheltuieli sunt, momentan, oprite

Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi seara, la Antena 3 CNN, că discuțiile despre orice beneficii sociale sau creșteri de cheltuieli sunt, momentan, oprite. "Avem nevoie rapid de un al treilea pachet de măsuri, care să conţină ceea ce Partidul Social Democrat a propus, dar suntem deschişi şi la alte propuneri", a spus oficialul în cadrul interviului. În plus, Florin Manole a dezvăluit că românii trebuie să se aştepte la modificări pe salariul minim spre finalul lunii octombrie.

În contextul în care urmează o iarnă destul de complicată în România, ministrul Muncii a fost întrebat de Radu Tudor, realizatorul emisiunii "Top News" de la Antena 3 CNN, dacă mai are în vedere şi alte ajutoare pentru pensionarii care au venituri mai mici de 2.000 sau 2.500 de lei, oficialul a răspuns: "În acest moment toate discuţiile despre orice beneficii sociale sau creşteri de cheltuieli ale statului sunt oprite până la momentul în care vom avea o imagine foarte clară de după rectificarea bugetară şi de după execuţia bugetară următoare, care o să ne arate care a fost impactul şi care au fost consecinţele primelor două pachete de măsuri, pe de-o parte.

Pe de altă parte, avem nevoie rapid de un al treilea pachet de măsuri, care să conţină ceea ce Partidul Social Democrat a propus, dar suntem deschişi şi la alte propuneri, evident. Şi anume: măsuri fie de ocupare a forţei de muncă, fie de investiţii noi în domenii precum energie sau sănătate, în agricultură – teme pe care le-au prezentat colegii mei din ministerele de profil şi care să ajute la creşterea economică, pentru că fără creştere economică, impulsionată prin toate mijloacele pe care le avem, nici problema deficitului, nici problema veniturilor la bugetul de stat şi, deci, nici problema veniturilor populaţiei nu vor găsi soluţii. Avem nevoie de creştere economică pentru a avea bani".

În cadrul interviului oferit la "Top News" cu Sabina Iosub şi Radu Tudor, ministrul Muncii i-a îndemnat pe românii vulnerabili să profite de voucherul pentru energie.

"Banii o să vină în decembrie. Aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, este a doua tranşă din ceea ce s-a stabilit deja printr-o ordonanţă a Guvernului anterior pentru sprijin pentru pensionarii sub acest prag de 2.574 de lei. Şi cred că trebuie văzut acest sprijin într-un context mai larg. Anume: în contextul în care avem încă un beneficiu social - acela pentru energie: tichetul pentru energie, de 50 de lei. Şi aici, îndemn pe toţi cei care au venituri reduse să se înscrie în platforma pe care o avem sau să meargă la primărie sau la oficiile poştale pentru a primi sprijin pentru a se înscrie în această platformă. Avem tot interesul să dăm toţi banii tuturor oamenilor care au nevoie de acest sprijin pentru energie.

Avem plafonarea preţurilor, care trebuie să continue şi va continua. Mă refer la alimentele esenţiale, alimentele de bază. Deci, există câteva căi – e drept, poate insuficiente. Nu cred că facem încă tot ce putem, dar facem tot ce putem din punct de vedere al bugetului actual pentru a sprijini pe cei mai dezavantajaţi dintre români, pe cei cu veniturile cele mai reduse", a mai precizat Florin Manole.

Despre discuţiile privind salariul minim, inclusiv la ceea ce înseamnă aplicarea salariului minim european în România, mecanismul în sine, ministrul Muncii a declarat:

"Absolut! Există legislaţie europeană, trebuie şi o vom respecta, doar că acest calendar al discuţiilor şi, apoi, al concluziilor în urma acestor discuţii va trebui să înceapă, cel mai probabil, săptămâna viitoare, pentru că acum trebuie să trecem peste această chestiune tehnică, dar şi economică - şi anume: peste rectificare. Avem de aşteptat, în acelaşi timp, şi de la prognoză... (...). Nu avem încă o simulare, pentru că nu avem datele oficiale de la prognoză. Trebuie să avem datele în prima parte a lunii octombrie, iar până la 20 octombrie, trebuie să întrunim şi CNT-ul, Consiliul Naţional Tripartid, trebuie să discutăm şi cu sindicatele, care, apropo, unele dintre ele ne-au trimis deja solicitări de dialog pe această temă şi cu patronatele, evident".

Întrebat când trebuie să ne aşteptăm la modificări pe salariul minim, Florin Manole a răspuns: "Legislaţia ne impune un termen pentru concluzii şi anume: 20 octombrie".