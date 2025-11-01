Ministrul Muncii spune ce șanse sunt să fie indexate pensiile și ce se întâmplă cu ajutorul de 400 de lei pentru pensionari

2 minute de citit Publicat la 21:59 01 Noi 2025 Modificat la 22:26 01 Noi 2025

În România, în prezent, sunt aproximativ 4,8 milioane de pensionari, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Foto: Getty Images

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a evitat să spună dacă există șanse reale ca Guvernul Bolojan să indexeze pensiile la sfârșitul anului 2025 sau anul viitor și a declarat că îi va propune premierului o nouă schemă de ajutor pentru pensionarii cu indemnizații mici. Ministrul social-democrat a precizat, la Antena 3 CNN, că anul acesta este prioritară discuția privind majorarea salariului minim pe economie.

Petre Florin Manole nu e exclus o indexare a pensiilor anul acesta, precizând că trebuie avută în vedere „orice soluție pentru creșterea veniturilor pensionarilor.”

„Trebuie avută în vedere și soluția asta și trebuie avută în vedere orice soluție pentru creșterea veniturilor pensionarilor, mai ales a celor cu venituri mici”, a precizat minstrul Muncii.

Întrebat dacă există concret șanse pentru indexarea pensiilor sau nu, Petre Florin Manole a spus că această măsură este „o dorință și un deziderat de la care ministrul muncii nu are voie să abdice niciun moment”.

Totuși, ministrul Muncii a declarat că îi va propune premierului o nouă schemă de ajutor pentru pensionarii cu indemnizații mici pentru anul 2026.

„Avem acest mecanism 800 de lei, stabilit la începutul anului, din care au mai rămas de plătit pensionarilor 400 de lei în decembrie. Pensionarilor (cu pensii n. red) sub 2.574 lei cred că era pragul.

Ei bine, acești bani există, vor fi dați odată cu pensia, în luna decembrie. Un astfel de mecanism, util parțial în 2025, ar trebui gândit și pentru 2026”, a precizat ministrul social-democrat.

Petre Florin Manole a precizat că încă nu a purtat discuția privind pensiile pentru anul viitor, întrucât anul acesta este prioritară decizia privind salariul minim pe economie. Ministrul Muncii a argumentat că o majorare a salariului minim ar aduce venituri în plus la stat, ceea ce ar putea influența o decizie viitoare privind indexarea pensiilor.

„Adevărul este că e normal ca ministrul Muncii să fie preocupat în primul rând de pensionarii cu cele mai mici venituri și preocuparea noastră față de pensionarii speciali este de a avea venituri mai reduse și mai echitabile în contextul ăsta social.

Discuția cu premierul despre anul viitor încă nu a avut loc, pentru că anul acesta încă nu este închis și discuția despre salariul minim este prioritară.

Este importantă decizia aceea, este importantă și are influență și pe cât va colecta statul în plus, dacă o să creștem salariul minim în plus, inclusiv la asigurările sociale de acolo de unde plătim într-o bună măsură pensiile românilor”, a spus Petre Florin Manole la Antena 3 CNN.

În România, în prezent, sunt aproximativ 4,8 milioane de pensionari, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cea mai mică pensie medie a fost consemnată în județele Botoșani, Vrancea și Giurgiu (cu sume de 2.228, 2.265 şi 2.281 lei), iar cea mai mare, în Municipiul București (3.549), județul Hunedoara (3.505) şi în județul Brașov (3.325 lei). Indexarea pensiilor a fost amânată în 2025, deși inflația a explodat.

Mai mult, începând cu 1 august, pensionarii care încasează pensii mai mari de 3.000 de lei plătesc și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cuantum de 10% aplicat exclusiv asupra sumei care depășește pragul de 3.000 de lei.