Ministrul Sănătății anunță o nouă extindere a listei de medicamente compensate: aproximativ 40 de noi medicamente și indicații

Alexandru Rogobete. sursa foto: Agerpres

Lista medicamentelor compensate și gratuite urmează să fie din nou actualizată, cu aproximativ 36 de medicamente noi și 4 extinderi de indicații pentru tratamente deja existente, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Antena 3 CNN. Potrivit ministrului, odată cu această actualizare, anul 2026 ar urma să se încheie cu 92 de medicamente și indicații noi introduse pe listă, după ce o actualizare similară, programată pentru luna septembrie, nu a mai avut loc la termen.

„Acum avem pregătită o nouă actualizare. În septembrie trebuia făcută o altă actualizare, dar nu s-a făcut. Datele preliminare arată că avem în jur de 36 de medicamente noi, cu 4 extinderi de indicații, adică 40 în total”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat că, potrivit legii, lista medicamentelor compensate trebuie actualizată de două ori pe an, iar în ultimele luni au fost introduse numeroase tratamente noi, multe dintre ele inovative, mai ales pentru pacienții cu cancer.

„Ministerul Sănătății are obligația ca de două ori pe an să extindă lista de medicamente compensate, și nu o face în fiecare an. Anul trecut, în 2025, am reușit să o extindem și am introdus 41 de medicamente noi – dintre care multe inovative, în special pentru oncologie – și 10 extinderi de indicații pentru cele existente, adică în total 51 de modificări. În februarie am mai reușit o modificare, cu alte 33 de medicamente introduse plus 19 extinderi de indicații, ajungând la un total de 103 includeri și extinderi de indicații în doar 10 luni de mandat”, a spus ministrul.

Extinderea indicațiilor înseamnă, practic, că un medicament aflat deja pe listă poate fi decontat și pentru alte boli sau alte categorii de pacienți decât până acum, ceea ce le permite mai multor bolnavi să primească tratamentul compensat.

Lista medicamentelor compensate este esențială mai ales pentru pacienții cu boli grave sau cronice, care altfel ar trebui să plătească din propriul buzunar tratamente foarte scumpe. Ministrul a precizat că procedura de actualizare va fi reluată în februarie anul viitor.

„Dacă ar fi să adunăm anul 2026, am ajunge la 92 de indicații noi în acest an. Sigur că anul viitor, în februarie, reluăm procedura”, a mai spus Alexandru Rogobete.