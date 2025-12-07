Ministrul Sănătății: Continuăm verificările în reţeaua de apă pentru siguranţa oamenilor din Prahova

Rogobete a anunţat că urmează „etapa decisivă” - analizele din reţeaua de distribuţie / Foto: Getty Images

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că verificările în reţeaua de apă continuă în judeţul Prahova pentru siguranţa cetăţenilor. „Sănătatea oamenilor nu poate acoperi sau 'spăla' incompetenţa administrativă a unora”, a scris acesta, duminică, pe pagina sa de Facebook.

„Direcţia de Sănătate Publică Prahova a finalizat analizele microbiologice realizate la staţia de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova. Rezultatele sunt conforme cu OG nr. 7/2023 şi HG nr. 971/2024, ceea ce confirmă că apa tratată în staţie este potabilă.

Determinările au vizat parametri microbiologici obligatorii: bacterii coliforme, E. coli, enterococi intestinali, numărul de colonii la 22°C şi 37°C, precum şi Clostridium perfringens.

Analizele au fost realizate conform SR EN ISO 9308-1, standardul care reglementează procedurile de lucru şi intervalele de citire a probelor. Conform metodologiei, apa este declarată potabilă doar dacă toţi indicatorii se încadrează în limitele legale. DSP Prahova confirmă că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte condiţiile pentru consumul uman", a scris ministrul pe Facebook.

Acesta a anunţat că urmează „etapa decisivă” - analizele din reţeaua de distribuţie.

„Reţeaua a trecut prin golire, reumplere, spălare, clorinare şi remedierea avariilor, iar verificările se pot valida doar după ciclul complet de 72 de ore de analiză microbiologică”, a mai susţinut ministrul.

Alexandru Rogobete a cerut reprezentanţilor DSP Prahova şi ai Inspecţiei Sanitare de Stat să nu cedeze în faţa niciunei presiuni, indiferent de unde vine aceasta.

„Ca ministru al Sănătăţii, le transmit oamenilor din Prahova un mesaj clar: pot avea încredere că nu vom declara niciodată apa potabilă până când ultimele analize nu confirmă, fără echivoc, siguranţa ei. Voi rămâne ferm şi nu voi permite niciun fel de rabat de la norme sau de la calitate.

Siguranţa publică este şi rămâne prioritatea mea absolută. Am cerut tuturor colegilor din DSP Prahova şi din Inspecţia Sanitară de Stat să nu cedeze în faţa niciunei presiuni, indiferent de unde vine aceasta”, a afirmat Rogobete.

El a precizat că nu va permite niciun rabat de la norme, iar siguranţa publică rămâne prioritatea sa „absolută".

„Sănătatea oamenilor nu poate acoperi sau 'spăla' incompetenţa administrativă a unora", a mai scris ministrul Alexandru Rogobete.