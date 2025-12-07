S-a reluat alimentarea cu apă în Câmpina. Oamenii sunt avertizați însă că apa nu e încă potabilă

Autorităţile au subliniat că momentan apa va putea fi folosită strict pentru grupurile sanitare. Foto: Getty Images

Alimentarea cu apă menajeră a fost reluată în Câmpina și în comuna Poiana Câmpina, a anunțat compania Hidro Prahova S.A. Avariile identificate au fost reparate, iar operațiunile de spălare și purjare a rețelei au fost încheiate. Compania atrage atenția că apa nu este potabilă.

Compania Hidro Prahova a anunțat, sâmbătă seara, că oprește complet furnizarea apei în municipiul Câmpina și, parțial, în comuna Poiana Câmpina pentru aproximativ 10 ore. Anunțul a venit la o zi după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că se va relua alimentarea cu apă și după ce a fost oprită, spre revolta oamenilor.

Dumincă dimineața, Hidro Prahova a anunțat că a remediat toate avariile.

„Au fost remediate toate punctele semnalate în comunicatul anterior – avariile punctuale au fost eliminate, intervențiile asupra vanelor au fost finalizate, iar operațiunile de spălare și purjare a rețelei au fost încheiate. Furnizarea apei a fost reluată, însă revenirea la parametrii normali de debit și presiune necesită o perioadă de timp, în funcție de reumplerea completă a rețelei și de stabilizarea sistemului”, a transmis compania pe Facebook.

Apa nu este potabilă și nu poate fi folosită pentru consuma uman. „Aceasta poate fi utilizată exclusiv pentru igienizarea grupurilor sanitare, conform recomandărilor DSP Prahova”, a precizat Hidro Prahova.

Încă de la anunțul că furnizarea apei va fi reluată, autorităţile au subliniat că momentan apa va putea fi folosită strict pentru grupurile sanitare, folosirea ei în alte scopuri fiind interzisă.

Populaţia va fi avertizată prin mesaje RO-ALERT asupra acestor aspecte, mesajele urmând să fie transmise de ISU Prahova la anumite intervale orare până la restabilirea stării de normalitate.