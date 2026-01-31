Mirabela Grădinaru a mers la înmormântarea bunicii sale fără Nicuşor Dan

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a șefului statului, Nicuşor Dan. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, nu a fost însoţită de Preşedintele Nicuşor Dan la înmormântarea bunicii sale materne, care a avut loc sâmbătă, în localitatea Zăpodeni, aflată în judeţul Vaslui. Partenera de viață a șefului statului a venit şi fără cei doi copii: Aheea şi Antim. Una dintre persoanele prezente la funeralii a declarat că absenţa preşedintelui României ar fi fost menită să evite un posibil moment de huiduieli.

Aristița Malcoce este mama soacrei lui Nicușor Dan și bunica Mirabelei Grădinaru. De când Nicuşor Dan a câştigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 18 mai 2025, partenera de viață a șefului statului nu a mai avut timp să își viziteze bunica maternă, care era bolnavă. Iar acest lucru a afectat-o, întrucât era atașată de ea.

Mirabela Grădinaru a reuşit să ajungă azi, la Zăpodeni, localitatea în care şi-a condus pe ultimul drum bunica maternă. Vizibil afectată de piederea bunicii sale, aceasta a mers în urma dricului alături de mama ei. Unii dintre cei prezenţi la funeralii au spus că Preşedintele României, Nicuşor Dan, ar fi trebuit să fie alături de partenera sa de viaţă în aceste momente triste.

La întrebarea: "De ce n-o fi venit Preşedintele?", o localnică din Zăpodeni a răspuns astfel: "Nu ştim, nu ştim. Îi e teamă, bănuiesc, nu ştiu... Să nu fie huiduit. Trebuia să vină pe ultimul drum, cum a venit Prima Doamnă a României, putea să vină şi el lângă ea".

O altă femeie din sat a declarat: "Trebuia să vină, da. Nu ştim, nu ştim care e treaba".

Mamaia Tița, așa cum o știa toată lumea, s-a bucurat de respectul și sprijinul oamenilor.

"A fost o femeie bună, ordonată, la locul ei. Soţul ei a fost tractorist cu soţul meu, oameni foarte buni", a spus una dintre vecine, iar o alta a mărturisit: "A fost un om cumsecade, gospodină, harnică".

Bunica maternă a Mirabelei Grădinaru ar fi împlinit 85 de ani în luna martie a acestui an, dar s-a stins din viață pe data de 28 ianuarie. A avut patru copii, un băiat și trei fete, una dintre ele fiind mama Mirabelei Grădinaru, potrivit vremeanoua.ro.

Întrebată cum a primit Prima Doamnă a României vestea că bunica sa a murit, mama acesteia, Liliana Grădinaru, a răspuns: "Cu multă întristare, că nu a reuşit în ultima vreme să vină s-o vadă pe bunica".

Funeraliile pentru Aristița Malcoce au avut loc în această după-amiază în Zăpodeni, o localitate din judeţul Vaslui.