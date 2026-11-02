Mircea Abrudean vorbește despre organizarea unui nou Congres al PNL: „Ar putea lămuri definitiv apele în partid”

Ilie Bolojan, la Congresul PNL Foto: Agerpres

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, spune că organizarea unui nou Congres al PNL ar putea fi benefică pentru a lămuri disputele din interiorul partidului și pentru a vedea câtă susținere au contestatarii lui Ilie Bolojan. Liberalul a vorbit luni și despre posibilitatea formării unui pol de dreapta alături de USR, în perspectiva alegerilor din 2028, dar spune că, pentru moment, cele două partide trebuie să se concentreze pe opoziția față de Guvernul PSD.

Întrebat despre solicitarea liberalilor din platforma conservatoare de a organiza cât mai repede un Congres și de a propune un contracandidat la Ilie Bolojan pentru șefia partidului, Abrudean a declarat:

„Au avut (contestatarii din PNL - n.r.) ocazia la precedentul Congres, la care n-au venit cu un contracandidat. Sigur, acel Congres a fost suspendat de către instanţe. Nu cred că este o problemă să mai fie organizat un nou Congres, cred că este poate chiar benefic, pentru a lămuri definitiv, să-i spunem, apele în Partidul Naţional Liberal. Poate că de data asta instanţa nu va suspenda o decizie a unui Congres, cine ştie, vom vedea”.

Abrudean a adăugat că decizia de a convoca un Congres aparţine forurilor statutare.

„Nu văd nicio problemă cu privire la acest lucru. E, repet, foarte bine că există contestatari în interiorul partidului, au existat întotdeauna. E bine ca ei să se manifeste în interiorul partidului, în cadrul forurilor statutare, respectiv Congresul, care este cel mai înalt for posibil”, a arătat liberalul, citat de Agerpres.

Despre posibila candidatură la şefia partidului a preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, Abrudean a spus: „Contestatari şi contracandidaţi pot să fie mulţi, puterea acestora se vede la votul din Congres. În rest, până atunci, sigur că fiecare se poate manifesta cum consideră mai bine, mai vocal, mai puţin vocal”.

„Rezultatul Congresului este cel care defineşte puterea unui lider”, a subliniat Abrudean.

PNL și USR ar putea forma un pol de dreapta pentru alegerile din 2028

Întrebat dacă se pregăteşte o majoritate PNL - USR pentru 2028, președintele Senatului a răspuns:

„Discutăm de ceea ce avem astăzi, avem o colaborare la nivel parlamentar despre care am discutat şi care funcţionează destul de bine, suntem două partide în Opoziţie în acest moment. Există dorinţa de a avea un pol de dreapta, un pol modernizator al României, care ar putea cuprinde cele două partide de centru-dreapta care există în momentul de faţă în Opoziţie: PNL şi USR. Mai este mult până în 2028. Eu cred că trebuie să ne concentrăm momentan pe a face opoziţie serioasă acestui Guvern PSD, de a taxa orice fel de derapaj şi apoi de a construi, dacă se pune problema, mai departe împreună”.

El a spus că PNL şi USR pot constitui majorităţi unde există condiţii favorabile în teritoriu.

„Există o colaborare la nivel parlamentar deja şi cred că, acolo unde există situaţii punctuale şi se pot face aceste majorităţi, e oportun să se facă, dar deciziile se iau de către filialele respective, cu acordul conducerii centrale”, a arătat Mircea Abrudean.

Legat de majorităţile existente în teritoriu ale PNL cu PSD, la nivelul unor consilii judeţene, consilii locale, liberalul a menţionat că acestea sunt analizate de la caz la caz de conducerea partidului.

„Cred că sunt analizate de la caz la caz, pentru că au fost unele situaţii, unele conjuncturi la momentul la care s-au constituit acele majorităţi. Decizia de a intra în Opoziţie se referă la opoziţia faţă de Guvern şi de a nu face parte din Guvern şi de a nu susţine un Guvern din care face parte PSD. Am explicat motivul pentru care am dat votul de învestire a Guvernului şi atât. Nu este un vot de susţinere. Mai departe, ce se întâmplă în teritoriu face obiectul unei analize a conducerii partidului, care va decide în consecinţă”, a mai spus Mircea Abrudean.