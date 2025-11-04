Mircea Geoană: Trebuie să ne trezim. Când se schimbă lumea, se renegociază angajamentele. Toată Europa face asta

"În clipa de faţă, în jurul nostru, lucrurile se reașază, ar trebui să ieșim dintr-o stare reactivă într-o stare nici de fibrilaţie, nici de teamă. E un semnal al faptului că relevanța ta strategică e posibil să fie mai mică decât credeam noi", a transmis Mircea Geoană, marţi seară, în direct la Antena 3 CNN, în contextul în care americanii au decis retragerea unor trupe din România. De asemenea fostul secretar general adjunct al NATO a venit şi cu "o propunere de parteneriat 2.0 cu America, pentru că a trăi doar din gloria relevanţei strategice nu mai este suficient".

"Suntem defazaţi pentru că am avut un sentiment de fals confort. Suntem în NATO şi UE, iar asta e foate important. În momentul în care se schimbă lumea, se renegociază aranjamentele, şi spațiul, şi cyber, şi AI... Toate lucrurile astea au făcut să înceapă un nou ciclu geopolitic.

Greșeala pe care am făcut-o e că am crezut că va merge în continuare așa. Fiecare naţiune îşi joacă jocul de putere. Fiecare naţiune începe să joace jocul de putere. Noi am crezut că suntem în anul 2000, dar suntem în secolul 21, când se renegociază totul.

Vedem o Americă mult mai pragmatică, care are de luat în considerare Rusia nucleară, am început să uităm cum se joacă jocul. Acest duş rece sper să-l interpretăm ca un semnal de alertă, trebuie să ne trezim. Este un moment definitoriu pentru următoarele 5 decenii", a spus Mircea Geoană.

"Pentru americani, dincolo de ce oferă ţara gazdă, prezenţa permanentă a trupelor americane este mai ieftină decât modelul rotaţional. Cel mai important este combinaţia între calitatea relației politice bilaterae şi relevanţa strategică şi valoarea de întrebuinţare pe care o ai. Nu doar Polonia renegociază contracul cu America, ci toată Europa. Noi trebuie să jucăm jocul nostru", a mai declarat Geoană, care propune o înţelegere nouă cu Casa Albă:

"N-aş face un cap de ţară, dar ca om care urmăreşte acest fenomen şi noi am căzut în lâncezeală, n-am anticipat mișcările administraţiei Trump. Dacă ar fi să dau un sfat este să venim cu o propunere de parteneriat 2.0 cu America, pentru că a trăi doar din gloria relevanţei strategice nu mai este suficient".

Cum ar reacţiona Trump dacă Nicușor Dan i-ar cere acum să nu mai retragă trupe

Fostul secretar general al NATO a comentat, în direct, la Antena 3 CNN, scenariul în care Nicușor Dan l-ar apela pe Donald Trump pentru a-i cere să se răzgândească în privinţa retragerii unor trupe americane din România. "Nu merge. De ce? Nu că nu trebuie încercat, dar președintele Trump preferă să lucreze cu jucătorii mari", a răspuns Mircea Geoană.

Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei, informează Administraţia Prezidenţială.

Întâmpinarea şefului NATO va avea loc în jurul orei 13:00.

Vizita lui Rutte are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare - NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5 - 6 noiembrie), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.