Miruță susține că s-au găsit nereguli la ANPC, Salrom și alte companii de stat: Au pus oameni în funcție care nu îndeplinesc cerințele

Radu Miruţă susține că vor fi luate măsuri urgente / Sursa foto: Agerpres

Radu Miruță, ministrul Economiei, a prezentat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, principalele rezultate ale controalelor efectuate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), la Salrom, precum și alte companii de stat. Acesta a declarat că au fost descoperite nereguli grave și că vor fi luate măsuri urgente.

„La Tohan și la Făgăraș am găsit un membru care și-a dat singur adeverința, fără să mai treacă prin AMEPIP. Și-au găsit instrumente ca să-și pună oameni în funcții care nu îndeplinesc condițiile legale.

Acolo se plăteau 200 de euro pe ceva ce se vindea cu 70 euro. Este vorba despre acidul azotic, deci se cumpăra cu 200 și se vindea cu 70. Firma avea un singur angajat și profitul era fix diferența dintre 70 și 200. Una dintre cele 3 firme pe care le-am verificat este din România. Avea un singur angajat și cifra de afaceri era exact diferența dintre 200 și 70, nu știu câte tone vândute”, a declarat ministrul Economiei.

Miruță: „La ANPC sunt comisari care merg în control, emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează nicăieri”

El a mai declarat că la ANPC s-a constatat faptul că sunt comisari care merg în control, emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează nicăieri și nu pot fi încasate.

Miruță spune că în anul 2024, pentru 205 procese verbale în valoare de 8,8 milioane de lei, nu s-a transmis către autoritățile care fac executarea nici un proces verbal.

„La ANPC am observat un trend, sunt comisari care merg în control, emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează nicăieri și nu pot fi încasate.

Și anume, un comisar care merge în inspecție, merge în control, emite procese verbale de amendă, însă nimic nu înregistrează acele procese verbale nicăieri, pentru ca nimeni din statul român să poată merge pentru a recupera acei bani pentru care nu-i plătește. Și datele sunt următoarele. În 2024, pentru 205 procese verbale în valoare de 8,8 milioane de lei, nu a fost transmis către autoritățile care fac executarea absolut niciun proces verbal. Nimeni nu știe să urmărească dacă acest proces verbal mai este datorat de cineva sau nu.

Au fost 1413 procese verbale care au fost încasate la jumătate din minim, chiar după expirarea termenului în care se putea face asta. Practic, angajați au acceptat să primească procesul verbal mai târziu și să încaseze doar jumătate din valoarea minimă, generând o pagubă de 5,5 milioane de lei. Și cum, dacă ești lăsat anul viitor, faci și mai mult, m-am uitat și la situația anului 2025. În primele luni ale anului 2025, n-au mai fost 205 procese verbale care nu s-au trimis către executare, ci au fost 533. Au văzut că le merge.

N-au mai fost 1413 procese verbale pentru care s-au încasat jumătate din minim, chiar dacă nu mai erau în termen, și au fost aici 636. Au fost mai puțini cei care au fost „iertați” să plătească într-o perioadă în care nu mai aveau voie să plătească și mai mulți cei care au anulat de tot, din pix.

În total, doar în anul 2024 și până în august 2025, aceste abordări selective și ilegale au generat o pierdere de 15,6 milioane de lei. Ca atare, am dispus Corpului de Control de la Minister să meargă într-un control amănunțit la ANPC, în urma căruia să se identifice, cu nume și prenume, care este persoana, persoanele și care este mecanismul, pentru că vorbim acolo de un mecanism intenționat, în baza căruia ne ducem și facem controale, după care emitem o foaie cu care poate îți faci o copie xerox de hârtie, pentru că nicio entitate în statul român nu mai are după ce să urmărească această trasabilitate”, a mai declarat Radu Miruță.

Nereguli grave la Salrom

Ministrul Economiei a mai prezentat și situația de la Salrom. În urma verificărilor, s-a constatat faptul că, deși existau semnale clare încă din 2024 privind riscul de inundații la Salina Praid, nu a fost luată nicio măsură pentru prevenirea dezastrului.

„Au fost inundații în salina cealaltă de la Praid, exact în locurile în care s-a întâmplat inundația finală în 2025. În 2024, pe 18 aprilie, a fost din nou o inundație parțială. Au existat absolut toate dovezile că ceea ce s-a întâmplat în 2025 urma să se întâmple și unde și cum. Nu se știa exact când. Nu a fost luată absolut nicio măsură. Având în vedere faptul că pierderile, doar când sunt mijloacele fixe, blocate în salina de la Praid, asumăm îndată totul complet, sunt de 48,3 milioane de lei.

Achiziții. La SALROM există un mod de a modifica, cu o zi înainte, procedura de achiziții, astfel încât achiziția să se potrivească cui trebuie. Pentru salinele de la Slănic și de la Vâncea, două combine au fost cumpărate în valoare de 35 milioane de lei, cu referate întocmite ulterior achiziției. Aceste combine au fost cumpărate ca fiind recondiționate. Nu există vreun considerent cu privire la localitatea în care s-au recondiționat. S-au plătit vreo 35 milioane, iar pe site-ul celor care vând astfel de combine, ele necondiționate se vând cu 250.000 de lei bucata.

Nu s-a respectat regimul de lucru în această salină. Sunt niște condiții cu potențiale riscuri de explozie, pentru că mai sunt emanații de gaz. Nu s-a ținut cont de aceste riscuri și s-a cumpărat o combină care NU rezistă la astfel de condiții, chiar dacă au fost notificați că nu este potrivită. S-a lipit o etichetă pe ea, că rezistă la acele riscuri, neavând un astfel de certificat. Practic s-au cumpărat lucruri frumoase”, a mai adăugat Radu Miruță.

El a mai anunțat că cei responsabili vor fi trași la răspundere.