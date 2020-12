Monica Anisie, dată dispărută de un partener de dialog social! Răspunsul surprinzător primit de la minister

Demersurile au rămas, însă, fără rezultat. Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor, spune că a primit un răspuns de la minister, menit să lămurească situaţia.

"Nu am luat legătura cu dânsa direct (se referă la Monica Anisie, n.r.), însă am luat legătura cu consiliera de la cabinetul dânsei şi mi-a spus că a fost foarte ocupată în ultima perioadă. Acesta a fost răspunsul instituţional venit din partea ministerului. Această situaţie nu a existat înainte de alegeri. Am avut o colaborare foarte bună cu doamna ministru. Ne întâlneam o dată pe lună sau la câteva săptămâni pentru a discuta diferite proiecte, însă de la alegeri nu am mai putut intra în contact", a precizat Rareş Voicu.

Consiliul Național al Elevilor a sancţionat, într-un comunicat, atitudinea ministrului Anisie de a întrerupe comunicarea cu acest organism.

"În ciuda faptului că ne aflăm la final de an calendaristic, o perioadă foarte importantă pentru educația din România, o perioadă în care se conturează bugete și se pun bazele semestrului al doilea, ministrul educației este de negăsit. De la încheierea campaniei electorale și a alegerilor parlamentare, Ministerul Educației și Cercetării și-a desfășurat activitatea în mod netransparent, ignorând cu desăvârșire partenerii de dialog social.

Consiliul Național al Elevilor condamnă ferm atitudinea ministrului Educației și Cercetării, Monica Anisie, care se eschivează de la un dialog cu reprezentanții elevilor, deși, în luna noiembrie a anului trecut, aceasta declara că își dedică întregul mandat tinerilor", a transmis Consiliul Național al Elevilor.