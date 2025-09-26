Moşteanu, după reuniunea pentru implementarea "Drone Wall", zidul anti-drone ruseşti: România este direct vizată de intimidările Rusiei

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a participat, vineri, prin videoconferință la reuniunea organizată de comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, dedicată discuțiilor privind consolidarea securității și apărării Flancului Estic al Uniunii Europene. Oficialul român a punctat că ţara noastră are nevoie de proiectul "Drone Wall", întrucât "România este direct vizată de intimidările Rusiei".

La reuniune au luat parte reprezentanți ai statelor membre aflate la granița războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei – Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și România, precum și Slovacia și Ungaria. De asemenea, au participat Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și reprezentanți ai Președinției daneze a Consiliului UE.

NATO a fost prezentă în calitate de observator, iar ministrul ucrainean al apărării, Denys Shmyhal, a avut o contribuție în cadrul discuțiilor, conform unui comunicat al MApN.

Moşteanu spune că România va fi implicată 100%

Discuțiile s-au concentrat pe definirea unui plan tehnic de acțiune, susținut de experți naționali, precum și pe mobilizarea industriei europene de apărare. Totodată, a fost abordată necesitatea configurării unui instrument financiar la nivelul Uniunii Europene, care să permită transformarea proiectului în realitate și să întărească protecția statelor membre de pe Flancul Estic.

În cadrul intervenției sale, ministrul apărării naționale a evidențiat importanța mobilizării instrumentelor europene existente, valorificarea experienței Ucrainei în confruntarea cu Federația Rusă și coordonarea strânsă cu NATO. Totodată, a subliniat că regiunea Mării Negre este o zonă critică pentru securitatea Flancului Estic, iar provocările reprezentate de dronele navale și aeriene necesită un răspuns coordonat, prin soluții tehnologice avansate și o implicare activă a industriei europene de apărare.

“Drone Wall” pentru securitatea României și a Europei.

Astăzi am participat, prin videoconferință, la reuniunea organizată de comisarul european pentru Apărare și spațiu, Andrius Kubilius, alături de colegi miniștri din Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria, precum și Înaltul Reprezentant UE, Kaja Kallas.

Discuția a fost despre inițiativa “Eastern Flank Watch”, anunțată recent de Ursula von der Leyen, care include un proiect esențial: „Drone Wall” - o rețea de tehnologii moderne capabilă să detecteze și să neutralizeze drone și alte mijloace aeriene ostile.

Am subliniat trei lucruri:

- Trebuie sa materializăm această inițiativă cât mai rapid și România va fi un partener implicat 100%.

- Experiența Ucrainei, aflată în prima linie împotriva agresiunii ruse, este vitală și trebuie valorificată pentru a construi soluții eficiente.

- Marea Neagră este o zonă cu provocări specifice și va trebui să realizăm soluții specifice pentru combaterea dronelor navale și protejarea infrastructurilor strategice.

România este direct vizată de intimidările Rusiei și are nevoie de aceste inițiative pentru protecția propriilor cetățeni și pentru securitatea întregului Flanc Estic. În paralel, coordonarea cu NATO rămâne fundamentală.

Astfel de proiecte înseamnă descurajarea oricărei încercări de destabilizare în regiunea noastră și garantarea faptului că Europa rămâne în siguranță", a postat şi Ionuț Moşteanu pe Facebook.