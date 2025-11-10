Moşteanu, reacţie în dosarul cu mita în care a dat declaraţii: "O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada următoare"

Ministrul Apărării a afirmat că urmează să apară detalii noi în dosarul cu mita în care a dat declaraţii / Foto: Hepta

Ministrul Apărării a afirmat, luni, că urmează să apară detalii noi în dosarul cu mita în care a dat declaraţii, după ce un fost senator PSD ar fi încercat să-i cumpere influenţa cu 1 milion de euro. Ionuţ Moşteanu susţine că vrea să combată corupţia din sistem şi că "Justiţia îşi va face treaba".

”Eu nu o să dau mai multe detalii dintr-un dosar aflat pe masa procurorilor. De aici încolo, justiţia îşi va face treaba şi eu, alături de colegii mei, nu o să ne dăm un milimetru la o parte din faţa corupţilor. Am intrat în politică acum vreo 10 ani, dacă ţineţi minte, în momentul post-Colectiv, când, din cauza corupţiei au murit oameni.

Şi ăla e momentul care ne-a adus pe noi, cumva, din toate păturile sociale şi am intrat atunci în partidul lui Nicuşor cu toţii pentru a ne implica politic. Şi ăsta este una din crezurile noastre. O ţară fără corupţie, o ţară mai bună de trăit şi pentru asta vom face în fiecare zi ce e corect să facem", a spus Moşteanu, care a participat la Conferinţa privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania şi România, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.

Ministrul Apărării a făcut trimiteri şi la dosarul în care a dat declaraţii:

”O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează. Anticorupţia mă defineşte şi ne defineşte pe noi, cei de la USR. Atâta timp cât sunt într-o funcţie publică şi am o forţă executivă, o să-mi folosesc parte din această forţă executivă pentru a curăţa de corupţie atât cât pot din sistemul pe care îl am în subordine”.

Fostul senator PSD Marius Isăilă, arestat pentru 30 de zile

Tribunalul București a admis, vineri, cererea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului senator Marius Ovidiu Isăilă, acuzat de cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica.

Procurorii susțin că fostul senator ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării.

Ministrul Apărării a fost audiat la DNA

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat vineri după apariția informațiilor privind reținerea fostului senator PSD Marius Ovidiu Isăilă, acuzat de procurorii anticorupție că ar fi încercat să-i cumpere influența cu suma de 1 milion de euro pentru facilitarea unui contract cu compania de stat Romtehnica.

Moșteanu a precizat că are calitatea de martor în acest dosar.

„Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană.

Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor. Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și probabil de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a scris Moșteanu într-o postare pe Facebook.