Moșteanu: România să fie a doua putere militară de pe flancul de est și un furnizor de apărare în zona Mării Negre

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a afirmat luni, într-un interviu oferit pentru Digi24, că prin Strategia Națională de Apărare se dorește ca România să devină a doua putere militară de pe flancul de est și un furnizor de apărare în zona Mării Negre. "Important este să nu ratăm niște oportunități, să continuăm să investim, să continuăm să stăm aproape cu partenerii noștri și să dezvoltăm armata", a precizat Ionuţ Moşteanul în timpul declaraţiilor.

"Strategia Națională de Apărare este importantă pentru că dă o direcție pentru următorii ani și o schimbare de paradigmă față de ultima strategie prezentată de fostul președinte. (...).

Un punct de vedere fundamental diferit este că nu mai suntem un consumator de apărare, suntem un furnizor sau ne dorim să devenim un furnizor de apărare în zona Mării Negre și ambiția pe care o setează președintele în această Strategie este să fim a doua putere militară de pe flancul de est, după Polonia, ceea ce este absolut rezonabil, putem atinge asta și putem face asta, suntem pe direcția bună, important este să nu ratăm niște momente și niște oportunități (...), să continuăm să investim, să continuăm să stăm aproape cu partenerii noștri și să dezvoltăm armata, să continuăm să ținem aproape populația de tot ce înseamnă apărare, pentru că apărarea cumva nu e doar o chestie a unei instituții. La apărarea unei țări și a suveranității uni popor trebuie să contribuie toată lumea", a declarat Ionuț Moșteanu, potrivit sursei citate.

El a adăugat că este nevoie ca populația să accepte creșterea cheltuielilor pentru apărare în următorii ani.

"Am propus către Parlament și cred că mâine (n.r.: marți) vom primi raportul final de la Senat, de la Comisia de apărare, pentru a merge în plen pentru Legea pregătirii populației pentru apărare, acel proiect care introduce voluntariatul pentru stagiul militar voluntar de patru luni.

De aceea, e nevoie de populație să accepte că trebuie să creștem cheltuielile pe apărare în următorii ani. O decizie pe care am luat-o împreună cu aliații noștri (...) la Haga, la finalul lui iunie. Am luat această decizie înțelegând noile imperative și noile provocări de securitate, înțelegând că ani de zile nu am investit suficient cât ar fi trebuit să investim în propria apărare", a mai adăugat ministrul Apărării.