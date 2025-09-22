Moțiune AUR împotriva Dianei Buzoianu. PSD amenință: Să respecte o serie de priorităţi dacă mai vrea sprijinul nostru

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Foto: Agerpres

Ministrul Mediului trebuie să respecte o serie de priorităţi dacă mai vrea sprijinul PSD, a afirmat luni deputata social-democrată Gabriela Ene.

"PSD abordează dezbaterile din Parlament cu seriozitate şi responsabilitate, nu ne interesează spectacolul politic, ci soluţiile. România traversează un moment dificil - facturi ridicate la energie, presiuni economice asupra familiilor şi companiilor, instabilitate în plan regional şi provocări internaţionale fără precedent. Într-un astfel de context, datoria noastră este să construim, nu să blocăm, nici să dărâmăm. Moţiunea atinge un subiect vital - hidrocentralele nefinalizate, multe aflate la peste 90% stadiu fizic. Blocajele administrative şi refuzul de a emite avize nu sunt detalii birocratice, ele afectează direct securitatea energetică a României", a afirmat Gabriela Ene la dezbaterea moţiunii simple AUR, potrivit Agerpres.

Ea a menţionat că România importă energie la preţuri mari şi a subliniat că hidroenergia este decisivă pentru ţara noastră.

"PSD nu susţine moţiunea AUR, nu validăm demersuri populiste care subminează stabilitatea guvernării, dar, în acelaşi timp, PSD nu poate trece cu vederea blocajele evidente din Ministerul Mediului, blocaje care afectează direct securitatea energetică şi buzunarul fiecărui român. (...) Vorbim despre securitate naţională, nu despre dispute doctrinare", a adăugat deputata.

Gabriela Ene a anunţat că PSD va continua să sprijine coaliţia şi pe actualul ministru al Mediului dacă îşi asumă public, în plen, că vor fi emise toate avizele pentru punerea în funcţiune a mai multor investiţii, printre care Hidrocentrala de la Paşcani, de la Surduc-Siriu, Complexul Hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana etapa II şi Cornetu Avrig.

"Doamna ministru să-şi asume că va stabili ca prioritate, printre alte priorităţi pe care le are în minister, şi problema acestor hidrocentrale. (...) Dacă acest angajament este respectat, România îşi reduce dependenţa de importuri, facturile românilor scad, securitatea energetică se consolidează iar investiţiile deja realizate sunt valorificate. Dacă însă angajamentul este încălcat (...), doamna ministru nu va mai putea conta pe sprijinul PSD la o eventuală moţiune. Nu căutăm confruntare, dar guvernarea înseamnă rezultate, nu pretexte, nu întârzieri nejustificate. Hidroenergia este decisivă pentru România, oferă stabilitate şi flexibilitate de sistem cu inerţie şi răspuns rapid la dezechilibre, lucruri pe care fotovoltaicul şi eolianul nu le pot asigura singure. Oferă costuri predictibile odată ce centralele sunt amortizate. Oferă securitate în faţa riscurilor naturale", a transmis deputata PSD.

Drulă: Proiectele ceauşismului târziu au campioni într-o nouă generaţie de aur a politicii

Deputatul USR Cătălin Drulă a îndemnat-o, luni, pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, să nu cedeze "şantajului" şi să se lupte cu "mafioţii balastierelor" şi cu cei care "distrug" pădurile României.

"Bântuie încă pe aici fantoma lui Ceauşescu. De sus, de la cabinetul unu şi de la cabinetul doi, cred că ar fi mândri de ce se întâmplă aici, la parter. Proiectele ceauşismului târziu au campioni într-o nouă generaţie de aur a politicii. Apropo, domnule Simion, poate faceţi un transfer pe aici, prin faţă. Că unde au fost patru echipe merge şi a cincea. Că ideile sunt cam tot acolo", a declarat Drulă, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea moţiunii simple depusă de AUR împotriva ministrului Mediului.

El i-a reamintit liderului AUR, George Simion, că s-a numărat printre cei care au protestat împotriva proiectului de la Roşia Montană.

Deputatul USR a mai spus că Nicolae Ceauşescu a început de multe ori proiecte "absurde" care au distrus mediul.

"Apropo de proiectele de multe ori absurde care au fost începute de Ceauşescu - care au distrus şi mediul, şi destine - şi cei le susţin... Domnule Simion, şi eu, şi dumneavoastră am protestat în stradă împotriva proiectului de la Roşia Montană. Iar, astăzi, acolo, nu este un lac de cianură tocmai pentru că România are legi şi are acord de mediu. Ceauşescu dădea din mână, cum dă domnul Zamfir câteodată, şi zicea: 'Aici, hidrocentrală', 'Tunel prin munte', 'Aici, dărâmaţi cartierul acesta şi faceţi căsuţa asta frumoasă, unde se sărbătoreşte democraţia acum'", a afirmat Cătălin Drulă.

Potrivit acestuia, statul de drept nu poate funcţiona decât atunci când regulile sunt susţinute de oameni "curajoşi" precum Diana Buzoianu.

"Nu ceda, Diana! Nu ceda oricărui şantaj se arată aici! Bate-te în continuare, luptă pentru cetăţenii din ţara asta şi cu mafioţii balastierelor, care sunt transpartinici, şi cu aceia care ne distrug pădurile", a declarat fostul preşedinte USR, la dezbaterea moţiunii "Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989".

În timpul intervenţiei sale, Drulă i s-a adresat şi senatorului PSD Daniel Zamfir, căruia i-a spus: "Domnule Zamfir, mergeţi dumneavoastră la Senat, acolo puteţi să vorbiţi. Aici e Camera Deputaţilor".

Diana Buzoianu: Moţiunea simplă AUR - un exerciţiu democratic, dar care cere nerespectarea legii

Moţiunea simplă depusă de parlamentarii AUR reprezintă un exerciţiu democratic, dar care, din păcate, cere Parlamentului şi Guvernului să nu respecte legea, a afirmat luni ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

"Este un exerciţiu democratic, din păcate, acest exerciţiu se bazează pe nişte lucruri care se cer Parlamentului şi Guvernului să nu respecte legea care există, se bazează pe nişte fake news-uri şi transformă practic platforma Parlamentului într-o tribună pentru manipulări. Vom răspunde punctual la fiecare dintre întrebările tehnice care au fost ridicate; o parte dintre ele sunt nişte premise halucinante. Evident că AUR se simte în pericol pentru că, în sfârşit, există cineva la Ministerul Mediului care arată cât de gol de conţinut era discursul dumnealor de protecţie pentru păduri, discurs pentru care, atenţie, şi-au obţinut voturi în ultimele rânduri de alegeri. Există, în sfârşit, cineva care va transforma discursul lor gol de conţinut legat de patriotism în patriotism real. Şi asta este, de fapt, motivul pentru care noi suntem aici. Nu are legătură nici cu hidrocentralele, nu are legătură nici cu energia, nici cu mediul", a declarat Diana Buzoianu la Parlament, înaintea şedinţei de plen.

Potrivit acesteia, "este pur şi simplu o vânătoare de like-uri pe TikTok, în cuvintele dumnealor".