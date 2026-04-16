Motivul pentru care Nicuşor Dan nu a mers la catafalcul lui Mircea Lucescu: "N-am vrut să duc într-o zonă politică"

Răzvan Lucescu şi mama lui, Neli Lucescu, la catafalcul lui Mircea Lucescu. Sursa foto: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că nu a mers la Arena Naţională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu deoarece a considerat că momentul era unul profund emoţionant şi nu a dorit să-l ducă într-o zonă politică cu o eventuală prezenţă a sa, notează Agerpres.

"Ce vreau să spun este că am fost - pentru că, inclusiv în emisiunea asta am discutat de fel de fel de contre, tensiuni, diferenţe de opinie, reacţii umorale - am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului.

N-am televizor acasă din cauza copiilor să nu se uite, în fine, dar cred că a fost un moment emoţionant toate acele zile în care sicriul a fost la Arena Naţională şi eu n-am vrut să duc într-o zonă politică cu o eventuală prezenţă a mea.

Dar faptul că oamenii au fost extraordinari de decenţi cu familia, ăsta e un lucru bun pentru România şi când se întâmplă lucruri bune trebuie să le salutăm", a spus Nicuşor Dan la Europa FM.

Săptămâna trecută, fostul mare fotbalist şi antrenor Mircea Lucescu, decedat la vârsta de 80 de ani, a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din Capitală, la funeralii participând aproximativ 200 sute de persoane printre care oameni de fotbal, antrenori, jucători, conducători şi iubitori ai fotbalului. Trupul neînsufleţit al celui mai titrat antrenor român din istoria fotbalului românesc a fost depus timp de două zile la Arena Naţională din Capitală, acolo unde aproximativ 15.000 de oameni i-au adus un ultim omagiu.