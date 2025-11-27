Nazare anunță că România a fost evaluată pozitiv de Comisia Europeană: „Se îngheață procedura de suspendare a fondurilor europene”

3 minute de citit Publicat la 11:00 27 Noi 2025 Modificat la 11:11 27 Noi 2025

Ministrul Finanțelor a declarat că măsurile de austeritate, adoptate până în prezent de Guvernul Bolojan, au avut efecte benefice. Foto: captură conferință de presă Ministerul Finanțelor

Alexandru Nazare a anunțat, într-o conferință de presă, că România scapă de pericolul suspendării fondurilor europene. Ministrul Finanțelor a precizat că în analiza de toamnă a Comisiei Europene, publicată zilele trecute, România a fost evaluată „conform, pozitiv” și nu mai există riscul pierderii fondurilor europene. „Se îngheață procedura de suspendare a fondurilor europene”, a declarat Alexandru Nazare.

Procedura de suspendare a fondurilor europene pentru România a fost oprită de Comisia Europeană, ea nu va mai continua nici în Parlamentul European, a anunțat ministrul Finanțelor.

„E prima dată în acest an când Comisia Europeană facă această evaluare. Cred că la nivel simbolic e foarte importantă pentru că închidem un ciclu în care România era evaluată neconform, acest ciclu a început undeva în iunie 2024. (...) Prin decizia publicată zilele trecute de Comisia Europeană închidem acest ciclu în care România putea să piardă fondurile europene.

Se îngheață procedura de suspendare a fondurilor europene, ceea ce este un beneficiu, știm clar că nu o să mai avem această chestiune pentru 2026, iar la nivel simbolic și reputațional e un pas foarte important pentru că nu mai avem în negocierile de la Bruxelles, ECOFIN, și în orice altă negociere vom duce pentru traiectoria fiscal-bugetară din următorii ani nu vom mai avea această chestiune care era foarte gravă și o premieră negativă pentru România”, a spus Nazare.

O nouă evaluare a Comisiei Europene va avea loc în primăvara anului 2026, a mai spus Alexandru Nazare.

Nazare: Măsurile Guvernului Bolojan au efecte, sunt eficiente

Ministrul a vorbit apoi despre execuția bugetară pentru luna octombrie. Alexandru Nazare a anunțat că, față de luna octombrie a anului trecut, deficitul a scăzut. Amintim că România are cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. În anul 2024, deficitul înregistrat a fost de 9,3%, la o distanță semnificativă de țara de pe locul doi, Polonia, care a avut un deficit de 6,6%.

„Față de deficitul lunii octombrie din 2024, unde aveam 6,2%, în luna octombrie a acestui an execuția înregistrează un deficit de 5,7%. E un ecart de aproape 0,5%, care confirmă că tendința pe care am anticipat-o în privința unui deficit anual de 8,4 este una validă. În al doilea rând, confirmă ipoteze pe care le-am lansat când am adoptat măsurile în această vară. Aceste măsuri sunt eficiente, iar execuția pe luna octombrie reflectă acest lucru”, a spus ministrul.

De asemenea, TVA-ul colectat, aferent lunii octombrie, este de 13,6 miliarde, „care e cel mai mare nivel din 2025”, cu un plus față de anul trecut de 2,4 miliarde și un plus față de luna septembrie de 1,4 miliarde, a mai declarat Alexandru Nazare.

Nazare a precizat că au scăzut și cheltuielile cu personalul din administrația publică.

„În trimestrul trei am înregistrat o scădere a cheltuielilor de personal de aproximativ 629 de milioane. Luna octombrie adaugă la această sumă încă 562 de milioane. În trimestrul trei și octombrie cumulat avem o economie la cheltuielile de personal de aproape 1,1 miliarde”, a spus ministrul.

Ministrul Finanțelor a declarat că măsurile de austeritate, adoptate până în prezent de Guvernul Bolojan, au avut efecte benefice pentru reducerea deficitului în ciuda criticilor și opiniilor din spațiul public.

Alexandru Nazare a explicat că cheltuielile cu bunurile și serviciile ale statului au scăzut cu 716 milioane de lei, iar investițiile au crescut cu aproape 8 miliarde de le.

„De asemenea, o altă chestiune pe care aș vrea să o punctez se referă la bunuri și servicii. Analiza din octombrie consemnează o scăderea de 716 milioane de lei, bineînțeles capitolul de bunuri și servicii raportat la anul trecut crește, dar în septembrie, în execuția lunii octombrie, acestea scad cu 716 milioane de lei.

În zona de investiții, cheltuielile cu fonduri europene, inclusiv subvențiile de la UE pentru agricultură, au crescut cu aprox 25%, acestea ajung la 51,4 miliarde de lei, peste 10 miliarde de euro, iar cheltuielile pentru investiții au crescut cu 8,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 88 de miliarde în 2024 la 96 de miliarde în acest an.

Această execuție confirmă și pe palierul de venituri și pe cel de cheltuieli confirmă că măsurile luate până acum au efecte. Deși am avut și confirmările din partea agențiilor de ratng și am avut și confirmările informale ale Comisiei și publice prin raportul de toamnă, acest lucru este confirmat și de cifre”, a spus ministrul.

Conferința de presă susținută de ministrul Finanțelor poate fi urmărită aici: