Comisia Europeană suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul României

2 minute de citit Publicat la 16:58 25 Noi 2025 Modificat la 17:43 25 Noi 2025

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene. Sursa foto: Getty Images

Comisia Europeană nu va suspenda fondurile europene pentru România, din cauza deficitului bugetar. Executivul Comunitar a adoptat marți pachetul de toamnă al semestrului european şi a anunţat că procedura privind deficitul excesiv este suspendată temporar în cazul României și a altor șapte state, respectiv Austria, Belgia, Franţa, Ungaria, Italia, Malta, Polonia şi Slovacia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, potrivit Agerpres.



Comisia Europeană nu va lua noi măsuri procedurale în acest stadiu. Cu toate acestea, procedura rămâne deschisă (de exemplu, dacă deficitul nu este în mod durabil adus sub 3% din PIB) şi se menţin obligaţiile pentru statele membre din recomandarea Comisiei.



În vara anului viitor Comisia Europeană va reanaliza situaţia, având la dispoziţie datele pentru 2025.

“Datorită pachetelor de consolidare fiscală adoptate de Guvernul Român în cursul verii, se preconizează că creșterea cheltuielilor nete în 2025 va fi doar puțin peste plafonul recomandat de Consiliu, în timp ce se preconizează că va crește semnificativ în cadrul plafonului în 2026.

Prin urmare, procedura este suspendată, iar Comisia nu va propune în acest moment suspendarea fondurilor UE în cadrul procedurii de condiționalitate macroeconomică.

Comisia va efectua o nouă evaluare în primăvara anului 2026, în cadrul Pachetului de primăvară al semestrului european. Implementarea angajamentelor politice existente va contribui la asigurarea faptului că România respectă calea corectivă recomandată de Consiliu”, se precizează în documentul Comisiei Europene.

România se confruntă cu cel mai mare deficit din UE

România are cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. În anul 2024, deficitul înregistrat a fost de 9,3%, la o distanță semnificativă de țara de pe locul doi, Polonia, care a avut un deficit de 6,6%.

De asemenea, în primul trimestru din 2025, România a fost țara membră cu cel mai ridicat deficit de cont curent (minus 6,9 miliarde de euro, de la minus 4,2 miliarde de euro în perioada similară din 2024).

În luna iulie, raportul ECOFIN preciza că România ar trebui să consolideze cheltuielile totale pentru apărare şi securitate şi gradul de pregătire în aceste domenii, asigurând în acelaşi timp sustenabilitatea datoriei în conformitate cu concluziile Consiliului European din 6 martie 2025.



ECOFIN a recomandat României să urgenteze implementarea planului de redresare şi rezilienţă (PNRR), inclusiv a capitolului privind REPowerEU, să accelereze punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune (FEDR, FTJ, FSE+ şi FC), fructificând, în măsura posibilului, oportunităţile oferite de evaluarea la jumătatea perioadei, şi să utilizeze în mod optim instrumentele UE, inclusiv oportunităţile oferite de programul InvestEU şi de platforma „Tehnologii strategice pentru Europa”, pentru a îmbunătăţi competitivitatea.



„Este esenţial să se finalizeze punerea în aplicare efectivă a planului de redresare şi rezilienţă, inclusiv a capitolului privind REPowerEU, pentru a se stimula competitivitatea pe termen lung a României prin tranziţia verde şi tranziţia digitală, asigurându-se, în acelaşi timp, echitatea socială. Pentru a-şi putea îndeplini până în august 2026 angajamentele asumate în PNRR, este esenţial ca România să urgenteze punerea în aplicare a reformelor şi a investiţiilor prin abordarea întârzierilor în procedurile de achiziţii, asigurarea unei guvernanţe eficace şi consolidarea capacităţii sale administrative”, se arată în raport.