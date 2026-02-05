Nazare, despre propunerea UDMR de reducere a taxelor: Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm

Alexandru Nazare. Sursa foto: Agerpres

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat joi, într-o conferință de presă, referitor la propunerea UDMR privind reducerea taxelor și impozitelor locale, că impozitul pe proprietate a fost asumat încă din 2021 și a fost amânat în mod repetat de toate guvernele. ”Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm.”, a spus Nazare.

„Chestiunea a fost discutată în spațiul public și va fi discutată din nou la prima reuniune a Coaliției. După ce vom avea o decizie în Coaliție, o voi comunica. Vorbim despre Pachetul 2, care a fost aprobat de două ori în Parlament, iar impactul acestuia este inclus în proiecția bugetară pentru acest an. Nu vreau să fac declarații înainte de o decizie în Coaliție.”, a declarat ministrul de Finanțe.

Întrebat ce recomandare ar avea în ședința Coalițeii cu privire la această propunere, el a refuzat să comenteze.

„Am stabilit niște limite pentru ministere. Suntem în procesul de construcție a bugetului, avem termene și vrem să le respectăm, găsind cea mai bună soluție ca să ieșim din această situație, înțelegând efectele pe care anumite măsuri din pachetul 2 le-au avut. Unele au avut un efect contracționist, ținem cont de asta și luăm în calcul aceste măsuri. De aceea pregătim și un plan de relansare, care va avea un aport asupra economiei României în 2026.

Discut cu investitorii și este foarte importantă consecvența României.

Impozitul pe proprietate a fost asumat încă din 2021 și a fost amânat în mod repetat de toate guvernele. Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm.”, a afirmat ministrul de Finanțe.

Potrivit lui Nazare, din majorarea taxelor pe proprietate, se încasează 3,7 miliarde de lei. „Nu aș putea estima cât înseamnă reducerea cu 50% cerută de UDMR”, a precizat el.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, în conferința de presă organizată miercuri la Palatul Victoria, despre propunerea UDMR privind reducerea taxelor și impozitelor locale. Kelemen Hunor a afirmat, marți, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că „să te întorci și să corectezi deciziile e un semn de maturitate, nu de slăbiciune”. Pe de altă parte, prim-ministrul a declarat astăzi că „atunci când iei o decizie bine gândită, ar trebui, pe cât posibil, să eviți să faci corecții”.

„Am văzut această propunere făcută de Kelemen Hunor și am discutat cu dânsul azi. Răspunsul nu poate fi dat foarte simplu, pentru că problema impozitului pe proprietate este una destul de complexă și are o paletă largă de aplicare. Aș face câteva precizări: România s-a angajat să aducă impozitele pe proprietate la un nivel mai mare, astfel încât reperul să fie prețul de piață al acestor locuințe, fiecare localitate având o marjă de a aplica un procent sau altul, lucru care ar trebui să se aplice de la finalul acestui an. Mai avem de lucrat pe această schemă, suntem într-o formulă intermediară. Asta înseamnă că Guvernul a stabilit un nivel minim pentru impozitarea mașinilor, de exemplu. Unele primării, având în vedere nivelul de impozitare anterior, au ajuns în situația în care nivelul stabilit este mai mare decât cel stabilit de Guvern.

Acum vor să reducă impozitul la nivelul celui stabilit de lege, iar legislația nu le permite acest lucru.

Din punctul meu de vedere, consider că este un atribut al administrației locale să poți și să crești, dar și să scazi impozitele. Putem să analizăm în ce măsură putem corecta asta, astfel încât, atunci când avem astfel de situații, primăriile să poată reveni asupra nivelului. Ar trebui să facem asta cât mai repede, înainte de aprobarea bugetului”, a declarat Bolojan.

Cu toate aceste, prim-ministrul a avertizat că „toate excepțiile pe care le facem înseamnă mai puțini bani la autorități și cineva, de undeva, trebuie să compenseze”: Ceea ce am discutat este că facem o analiză, vedem care este impactul, dar nu putem lungi acest lucru.