Nazare, în ziua în care miniștrii PSD urmează să demisioneze: Încă sper să nu facă asta. Avem deja costuri de finanțare mari

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat joi, întrebat dacă ar accepta postul de premier în cazul în care i s-ar propune, că vrea să rămână la ministerul unde este acum și unde are proiecte pe care vrea să le ducă la bun sfârșit. El a adăugat că speră ca PSD să nu își retragă miniștrii.

„Încă sper ca PSD să nu își retragă miniștrii din Guvern. Ar fi de dorit să evităm acest scenariu, pentru că nu avem nevoie de costuri de finanțare mai mari. Acestea sunt deja în creștere din cauza războiului din Iran.

În ultima lună, costul de finanțare a crescut semnificativ.

Am atras atenția că o astfel de decizie ar duce la o nouă majorare a costurilor de finanțare și ar provoca îngrijorare din partea agențiilor de rating.”, a spus Nazare.

Întrebat dacă ar accepta postul de premier în cazul în care i s-ar propune, el a răspuns: Premierul României este astăzi cel care a performat și performează în continuare. Eu vreau să performez la Ministerul Finanțelor și țin să duc la bun sfârșit ceea ce am început.

Digitalizarea este esențială. Avem proiecte extrem de importante, de care depinde execuția bugetară.”

Numele lui Alexandru Nazare a fost vehiculat ca posibilă variantă de premier în criza politică actuală.

Miniştrii PSD își vor da demisia joi. Ședința de Guvern începe la ora 11.00, iar miniștrii PSD nu vor participa, au declarat surse politice. Social-democraţii au luat decizia privind retragerea din Guvern miercuri, în şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului. Decizia vine pe fondul retragerii de către PSD a sprijinului politic premierului Ilie Bolojan şi refuzului acestuia de a pleca din funcţie.

Consultările de la Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii coaliției s-au încheiat miercuri cu un semnal comun de dezescaladare, dar fără o soluție clară pentru criza politică.