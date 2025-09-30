Nicoleta Pauliuc: „Astăzi este o zi importantă pentru protecția copiilor și adolescenților în mediul digital”

Sursa foto: GettyImages

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc anunță un pas decisiv pentru siguranța minorilor pe internet: inițiativa sa legislativă privind „Legea majoratului online” a primit vot favorabil în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților.

„Astăzi este o zi importantă pentru protecția copiilor și adolescenților în mediul digital! Inițiativa mea legislativă privind LEGEA MAJORATULUI ONLINE a primit raport de admitere în comisiile juridică, de cultură și în cea de IT din Senat! Este un pas crucial către asigurarea unui cadru legal care să protejeze minorii în fața riscurilor din online, dar care să le respecte și drepturile fundamentale”, a transmis Pauliuc.

Senatoarea a subliniat că legea nu limitează accesul copiilor la internet, ci oferă părinților un rol decisiv. „Vreau să clarific un lucru esențial: această lege NU interzice copiilor accesul în mediul online. Copiii vor putea face în continuare acest lucru cu acord parental. Legea este un scut care le oferă părinților sau tutorilor dreptul de a decide împreună cu copiii lor, în cunoștință de cauză, ce conținut pot accesa, protejându-i astfel de pericole precum violența, ura, pornografia sau manipularea online”, a menționat Pauliuc.

Printre beneficiile invocate: protecția sănătății mintale și fizice a tinerilor, respectarea legislației privind datele personale și asigurarea unui mediu digital adaptat vârstei. „Sunt mândră că această lege are în vedere și mecanisme clare de aplicare, care implică transparență și responsabilitate atât din partea furnizorilor de servicii online, cât și a autorităților abilitate”, a mai adăugat Nicoleta Pauliuc.





