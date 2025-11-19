Nicușor Dan a decorat un general american pentru „sprijinul deosebit” acordat Armatei Române. Cine este Matthew J. Van Wagenen

2 minute de citit Publicat la 16:43 19 Noi 2025 Modificat la 16:43 19 Noi 2025

Generalul american este responsabil de monitorizarea mediului strategic și de gestionarea operațiunilor curente pentru Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa. Foto: shape.nato.int

Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat pe generalul-maior Matthew J. Van Wagenen cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, în semn de apreciere a carierei sale militare, marcată de exercitarea unor funcţii de comandă şi de stat major la cel mai înalt nivel în cadrul forţelor armate americane şi NATO, relatează Agerpres.

Șeful statului a semnat miercuri decretul de decorare, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.



Astfel, preşedintele Nicuşor Dan a conferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de pace, pentru militari, generalului-maior Matthew J. Van Wagenen, „în semn de apreciere a carierei sale militare de excepţie, marcată de exercitarea unor funcţii de comandă şi de stat major la cel mai înalt nivel în cadrul forţelor armate americane şi NATO, pentru sprijinul deosebit acordat în susţinerea activităţilor Armatei României în cadrul Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa, precum şi pentru contribuţiile aduse la îndeplinirea unor misiuni comune cu ţara noastră”.

Cine este generalul-maior decorat de Nicușor Dan

Matthew J. Van Wagenen este un general-maior al Armatei Statelor Unite care, în prezent, îndeplinește funcția de șef adjunct de stat major pentru operații (DCOS-OPS) al Comandamentului Aliat pentru Operații din Cartierul General Suprem al Puterilor Aliate din Europa (SHAPE), potrivit site-ului SHAPE.

În această calitate, el este responsabil de monitorizarea mediului strategic și de gestionarea operațiunilor curente pentru Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa. El conduce și supervizează toate activitățile zonelor funcționale operaționale și de informații alocate, prin intermediul diviziilor J2 și J3.

Anterior, generalul-maior Van Wagenen a servit ca Comandant Adjunct (DCG) pentru Maneveră al Postului de Comandă Înaintat al Corpului V (SUA) din Poznań, Polonia. Înainte de această numire, a fost Șef Adjunct de Stat Major (Operații) la Corpul Aliat de Reacție Rapidă al NATO (ARRC), Comandant Adjunct al Diviziei 3 (Regatul Unit) și Comandant Adjunct al Diviziei 1 Cavalerie (SUA).

Generalul-maior Van Wagenen a comandat Compania A 1-64 Blindate (Armor), Batalionul 1, 34 Blindate (Armor), Escadronul 4, Regimentul 4 Cavalerie, Brigada 3 Echipă de Luptă a Brigăzii Blindate (Armored Brigade Combat Team) și Forța Operațională Sud-Est (Task Force Southeast), Afganistan.

În plus, a servit ca G3 pentru Divizia 1 Infanterie și ca J3 al Comandamentului Regional Est, Afganistan.

Generalul-maior Van Wagenen a deținut o bursă de cercetare la Centrul George C. Marshall pentru Studii de Securitate Europeană, Germania. A obținut gradul de ofițer și licența în Administrarea Afacerilor de la Universitatea Marquette în 1991, dar și un masterat în Studii Militare de la Colegiul de Comandă și Stat Major al Armatei SUA în 2004.

Decorațiile Generalului-maior Van Wagenen includ:

Insigna de Acțiune de Luptă (Combat Action Badge);

Medalia Steaua de Bronz cu Mențiune de Vitejie (Bronze Star Medal with Valor);

Medalionul de Argint al Ordinului Sfântul Gheorghe (Silver Medallion Order of Saint George);

Generalul-maior Van Wagenen este căsătorit cu Dr. Stefanie Van Wagenen. Au împreună doi copii.