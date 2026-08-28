Nicușor Dan a promulgat legea ANI cu amendamentul Fritz. În 30 de zile, primarul din Timișoara rămâne fără mandat

Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea ANI, cu „amendamentul Fritz”. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea ANI, cu „amendamentul Fritz”, astfel că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, își va pierde mandatul în termen de 30 de zile. Legea a fost votată miercuri, 26 august, cu 106 voturi „pentru” și 19 voturi „împotrivă”, după un parcurs legislativ extrem de disputat.

Șeful statului a transmis că cere Parlamentului „să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi”, în sesiunea de toamnă.

Potrivit acestuia, „integritatea este un subiect mult prea important pentru societate”.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale.

Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare.

Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern.

Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, a transmis, vineri, președintele Nicușor Dan.

Legea integrității a trecut, miercuri, din nou de votul final al Parlamentului, după ce a fost modificată pentru a ține cont de deciziile Curții Constituționale.

Judecătorii CCR au decis că amendamentul AUR, care prevedea că și partenerele demnitarilor trebuie să își facă publice declarațiile de avere și de interese, este neconstituțional. În același timp însă, CCR a decis că așa numitul „amendament Fritz”, contestat de USR, PNL și Nicușor Dan, este constituțional.

Ce prevede „amendamentul Fritz” din Legea ANI

Controversatul „amendament Fritz”, depus de PSD la Legea ANI, stabileşte că aleşii aflaţi în funcţie, pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noii legi, îşi pierd mandatul în termen de 30 de zile.

Amendamentul a fost contestat la CCR și de un grup de parlamentari de la USR și PNL, dar și de președintele Nicușor Dan. Contestatarii au invocat încălcarea Articolului 15 din Constituţie, susţinând că legea dispune numai pentru viitor şi nu poate adăuga sancţiuni noi (pierderea mandatului actual) unor fapte şi situaţii juridice deja finalizate sub vechea lege.

Această prevedere a fost interpretată ca având o „ţintă fixă”, respectiv primarul Timişoarei, Dominic Fritz, dar şi alţi aleşi locali aflaţi în situaţii similare. Peste 120 de persoane sunt vizate de „amendamentul Fritz” din Legea ANI.

Curtea Constituţională a României a decis, luni, că „amendamentul Fritz” din Legea ANI este constituțional. Acesta presupune încetarea de drept a funcției/demnitații publice la 30 de zile de la intarea în vigoare a legii pentru cei care sunt declarați definitv în conflict de interese.

În același timp, CCR a respins amendamentul AUR, privind declarațiile de avere ale concubinelor, pe care l-a declarat neconstituțional. Curtea a decis că este neconstituțională publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor, nu doar cele ale soților/soțiilor.

USR a depus o altă lege a integrității în Parlament

USR a anunțat marți că depus din nou, în Parlament, un alt proiect de lege privind integritatea, fără „amendamentul anti-Fritz”.

Liderul senatorilor partidului, Sorin Şipoş, a declarat că USR încearcă să se asigure că România nu va pierde cei 770 de milioane de euro din PNRR și face apel la partide să voteze legea „într-o formă curată”.

„Este o şansă pe care noi vrem să o dăm parlamentarilor pentru a trece o lege curată şi pentru a absorbi aceşti bani de care avem foarte mare nevoie. Îngrijorarea noastră este că această încălcare, acest abuz împotriva statului de drept va fi sancţionat cu aceşti bani şi cred că în ultimul ceas responsabilitatea parlamentarilor s-ar putea vedea în acest moment dând un vot pe o lege curată. (...)

Cu siguranţă că o să vedem ce se va întâmpla şi în Comisia juridică de mâine. Noi sperăm totuşi, repet, că având această plasă de siguranţă, vom fi puşi în situaţia de a nu pierde aceşti bani şi de a putea îndeplini şi jalonul”, a transmis senatorul USR.

Scandalul a ajuns până la Bruxelles

Două dintre cele mai mari grupuri politice din Parlamentul European, PPE și Renew Europe, i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să nu aprobe plata a 770 de milioane de euro către România dacă noua lege privind integritatea nu este modificată.

Solicitarea apare într-o scrisoare semnată de liderul PPE, Manfred Weber, și de președinta Renew Europe, Valérie Hayer, trimisă pe 24 august Ursulei von der Leyen. Cei doi cer Comisiei Europene să transmită rapid Bucureștiului că banii din Mecanismul de Redresare și Reziliență nu vor fi eliberați dacă reforma nu respectă statul de drept și legislația europeană.

Este vorba despre o tranșă de 770 de milioane de euro din PNRR, pentru care România trebuie să închidă până la 31 august mai multe jaloane, printre ele și reforma legislației privind integritatea.

După aceasă scrisoare, Comisia Europeană a anunțat că legea ANI va fi evaluată în cadrul celei de a şasea şi ultima cerere de plată, care nu a fost încă depusă de autorităţile române.