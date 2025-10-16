Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini

1 minut de citit Publicat la 17:57 16 Oct 2025 Modificat la 17:57 16 Oct 2025

Nicușor Dan a subliniat că această lege reprezintă „un pas important către atingerea unui obiectiv strategic: aderarea României la OCDE” / Foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat, joi, legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale. Potrivit acestuia, documentul este necesar în vederea aderării României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Președintele României a subliniat că această lege reprezintă „un pas important către atingerea unui obiectiv strategic: aderarea României la OCDE”, prevăzută pentru anul 2026.

De asemenea, noua lege prevede pedepse mai aspre pentru faptele de corupție de acest tip și stabilește că dosarele vor fi instrumentate de DNA.

„Am promulgat astăzi legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale. Este o lege care ne aliniază la standardele OCDE și ne apropie de un obiectiv strategic: aderarea României la OCDE”, a scris Nicușor Dan, joi, pe Facebook.

Ce aduce nou această lege:

Amenzi mai mari pentru persoane fizice, în cazul în care instanța aplică această sancțiune, distinct de pedeapsa cu închisoarea. Valoarea unei zile-amendă va fi cuprinsă între 500 și 10.000 de lei;

Se pot confisca bunurile sau banii obținuți indirect din fapte de corupție;

Coruperea unui funcționar public străin este sancționată inclusiv atunci când acesta își folosește funcția în mod necorespunzător;

Dosarele de acest tip vor fi anchetate obligatoriu de procurorii DNA.

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în 2026 va aduce mai multe investiții străine, costuri mai mici de finanțare și mai multă încredere în economia românească.

Proiectul de lege care modifică și completează actul normativ privind aplicarea Convenției de la Paris pentru combaterea coruperii funcționarilor publici străini a fost inițiat de Ministerul Justiției.