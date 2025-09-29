Nicușor Dan a promulgat legea care permite confiscarea sumelor obținute de cămătari din dobânzi și împrumuturi

Actul normativ modifică articolul 351 din Codul Penal / Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a promulgat, luni, legea care prevede că infracţiunea de cămătărie este pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Noua reglementare permite și confiscarea banilor dați cu împrumut, dar și a dobânzilor obținute ilegal.

Actul normativ modifică articolul 351 din Codul Penal, astfel încât să fie clar că atât sumele împrumutate, cât și câștigurile rezultate din acestea pot fi confiscate dacă au fost obținute ilegal.

Deputatul USR Stelian Ion, iniţiator al legii, a transmis, luni, că „doar aşa putem descuraja cu adevărat această practică toxică, ce exploatează oameni aflaţi în situaţii de vulnerabilitate”.

„Astăzi avem o veste bună: legea USR privind confiscarea banilor de la cămătari a fost promulgată rapid de preşedintele Nicuşor Dan. Doar aşa putem descuraja cu adevărat această practică toxică, ce exploatează oameni aflaţi în situaţii de vulnerabilitate. România are nevoie de legi clare şi ferme împotriva cămătăriei, nu de portiţe care să protejeze infractorii”, declară deputatul USR Stelian Ion, iniţiator al legii.

Și Alexandru Dimitriu, iniţiator al legii, a precizat că astfel de persoane, „prin definiție, sunt infractori.”

„Rămâne, aşadar, oficial de azi: dacă faci cămătărie, pleci fără bani la puşcărie! Faptul că a trebuit să precizăm însă asta în Codul Penal arată cât de strâmb a ajuns Înalta Curte să judece în România şi cât de strâmbă a ajuns Justiţia în general.

Cămătarii nu sunt bancheri, sunt infractori prin definiţie încă de la primul împrumut. Cum s-au gândit oare judecătorii că banii aceştia, obiectul infracţiunii, nu le pot fi confiscaţi, ci doar banii ceruţi în plus”, a declarat deputatul USR Alexandru Dimitriu, iniţiator al legii.





