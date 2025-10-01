Nicușor Dan a refuzat să promulge o lege. Care este motivul

Șeful statului a apreciat că legea, în forma ei actuală, contravine principiilor de echitate fiscală și angajamentelor asumate de statul român în cadrul PNRR. Foto: Nicuşor Dan / Facebook

Președintele Nicușor Dan a refuzat să promulge o lege privind scutirea de impozit pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede și a trimis-o înapoi Parlamentului pentru a fi reexaminată. Șeful statului a argumentat că exceptarea este „lipsită de oportunitate” și atrage atenția că intră în contradicție cu „politicile fiscale asumate de Guvern în contextul actual”. Mai exact, în timp ce această lege prevede exceptarea de la impozit a veniturilor din criptomonede, o altă lege prevede majorarea acestui impozit din 2026 de la 10% la 16%.

Președintele României a transmis Parlamentului miercuri, 1 octombrie 2025, o cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2024, în special în ceea ce privește scutirea temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale, se arată într-un comunicat de presă al Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a apreciat că legea, în forma ei actuală, contravine principiilor de echitate fiscală și angajamentelor asumate de statul român în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 8 – Reforma fiscală.

„Date fiind eforturile semnificative realizate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, prin adoptarea unor măsuri cu impact semnificativ asupra societății și companiilor din România, apreciem că o astfel de exceptare temporară de la plata impozitului pe venit pentru persoanele care realizează venituri din tranzacțiile cu criptomonede este lipsită de oportunitate și contravine politicilor fiscale asumate de Guvern în contextul actual.

De asemenea, apreciem că motivația oferită pentru adoptarea amendamentului este una eronată. Argumentul conform căruia măsura ar „crește transparența” și ar genera „un flux de numerar suplimentar în economie” ignoră comportamentul real al pieței.

În absența unei impozitări adecvate, se creează riscul amplificării tranzacțiilor speculative, cu scopul evitării plății unor impozite. În consecință, în loc să genereze venituri fiscale și beneficii economice, măsura riscă să creeze un precedent de eludare fiscală, fără a produce efectele pozitive anticipate”, se arată în cererea președintelui trimisă Parlamentului.

Mai mult, prevederea este în contradicție cu o măsură adoptată recent de Guvern, în pachetul II de reformă pe care și-a angajat răspunderea în Parlament, care prevede creșterea impozitului pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede de la 10% la 16%.

Argumentele Președintelui

În comunicatul de presă al Administrației Prezidențiale sunt enumerate argumentele pentru cererea de re-examinare trimisă Parlamentului. Astfel, șeful statului spune că:

măsura riscă să creeze un precedent de eludare fiscală , fără a produce efectele pozitive anticipate: în absența unei impozitări adecvate, se creează riscul amplificării tranzacțiilor speculative, cu scopul evitării plății unor impozite;

, fără a produce efectele pozitive anticipate: în absența unei impozitări adecvate, se creează riscul amplificării tranzacțiilor speculative, cu scopul evitării plății unor impozite; astfel de derogări riscă să creeze un precedent nociv , favorizând anumite sectoare sau interese în detrimentul echității și transparenței fiscale: transmite un semnal periculos privind direcția politicilor fiscale din România, reflectând un cadru legislativ fragmentat de excepții și facilități aplicate arbitrar, fără o viziune unitară;

, favorizând anumite sectoare sau interese în detrimentul echității și transparenței fiscale: transmite un semnal periculos privind direcția politicilor fiscale din România, reflectând un cadru legislativ fragmentat de excepții și facilități aplicate arbitrar, fără o viziune unitară; nu generează valoare adăugată pentru economia României și, mai mult, contrastează puternic cu deciziile recente de renunțare la anumite facilități fiscale;

pentru economia României și, mai mult, contrastează puternic cu deciziile recente de renunțare la anumite facilități fiscale; poate încuraja transferul resurselor financiare către o anumită categorie de active, în defavoarea altor categorii;

„În aceste condiții, apreciem că este oportună și necesară eliminarea art. II care introduce scutirea de impozit pe venit pentru câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede din cuprinsul legii, în scopul consolidării fiscale, protejării stabilității macroeconomice și implementării unor politici fiscale coerente, în acord cu actualul context economic și bugetar”, a conchis Președintele.