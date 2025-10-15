Nicușor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele Consiliului European. Ce au discutat cei doi

<1 minut de citit Publicat la 23:03 15 Oct 2025 Modificat la 23:03 15 Oct 2025

Nicușor Dan și António Costa au vorbit, printre altele, despre apărarea UE / foto: Hepta

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a discutat, miercuri seara, la telefon cu preşedintele Consiliului European, António Costa. Discuțiile au vizat apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni, precum şi stimularea competitivităţii UE prin simplificarea birocraţiei.

Anunțul a fost făcut de șeful statului.

„Tocmai am avut o convorbire productivă cu preşedintele Consiliului European, António Costa, înaintea summitului de săptămâna viitoare. Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi stimularea competitivităţii UE prin simplificarea birocraţiei şi tranziţia verde/digitală”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe platforma X.

Președintele a subliniat, în cadrul discuției, importanța unor politici climatice echitabile și echilibrate, care să nu afecteze creșterea economică și competitivitatea.

„De asemenea, am salutat viitorul Plan european pentru locuinţe la preţuri accesibile”, a mai spus Nicuşor Dan.