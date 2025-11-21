Nicușor Dan anunță că "urmărește cu atenție" scandalul din Coaliție pe tăierea salariilor. "Eu sunt mediator"

Nicuşor Dan: Partidele vor discuta despre tăieri de salarii bugetare după 7 decembrie / Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, în legătură cu discuțiile despre tăierile de 10% a cheltuielilor salariale din administrația centrală că “e o chestiune guvernamentală”. Șeful statului a mai spus că după 7 decembrie vor fi reluate consultările în coaliție și că "urmărește cu atenție" această temă.

“E o chestiune guvernamentală. Înțeleg că au agreat să lase această discuție după 7 decembrie. O să o urmăresc în măsura în care o să avem întâlniri cu liderii coaliției o să îmi exprim punctul de vedere”.

Președintele s-a referit și la amenințările lui Sorin Grindeanu referitoare la ieșirea de la guvernare dacă scad salariile bugetarilor. Despre acest lucru Nicușor Dan a spus: “O să ne mai întâlnim cu liderii la Cotroceni. Trebuie să facem diferența între acțiuni politice și declarații concrete”.

Nicușor Dan a mai precizat pe acest subiect că dorește să fie un mediator, dar că discuția este abia la început:

“Eu sunt mediator și în măsura în care este nevoie de părerea mea eu mă voi pronunța”.

Nicușor Dan, precizări despre pensiile magistraților

În ceea ce privește proiectul reformei pensiilor magistraților pentru care Guvernul Ilie Bolojan urmează să își asume răspunderea, Nicușor Dan a salutat decizia CSM de a da aviz:

“Ce vreau să salut este declarația de ieri a CSM-ului că va aviza astfel încât Guvernul să poată să își asume răspunderea în timp util. Ăsta este un gest responsabil pe care nu pot decât să îl salut. Mai departe o să vedem cursul.

Multă lume a spus că eu am zis 75%. Eu nu am spus niciodată 75%. Ce am spus este că acea perioadă de tranziție nu trebuie să fie mai mult de 1 an la 1 an, ceea ce se transpune în 15-17 ani”.

Cât privește decizia CCR de a dezbate mai devreme proiectul privind creșterile de impozite și taxe, Nicușor Dan a precizat:

“Din nou este un gest responsabil a unei instituții a statului român”.

Disputele din coaliție duc la amânarea consultărilor privind tăierile pentru bugetari

Precizările președintelui Nicușor Dan au loc în contextul în care disputele din coaliție au amânat reforma administrației locale și centrale. Motivul ar fi lipsa consensului pentru tăieri, potrivit surselor, citate de antena3.ro.

Amintim că Ilie Bolojan a cerut ca niciun domeniu să nu fie exceptat, dar pentru tăierile din Educație s-a opus liderul UDMR, Kelemen Hunor, în timp ce Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a cerut ca militarii să fie și ei exceptați de la tăieri. În ședința coaliției de luni

Ulterior, premierul a anunțat miercuri că Educația va fi exceptată, iar conducerea PSD a votat împotriva „tăierii salariilor în sectorul bugetar”. Mai mult, Sorin Grindeanu a amenințat cu ieșirea de la guvernare, dacă se vor tăia salarii.