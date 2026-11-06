Antena 3 CNN Politică Nicușor Dan, apariție neașteptată în tribune la meciul de rugby România - Tonga. Președintele a venit însoțit de fiul său

Nicușor Dan, apariție neașteptată în tribune la meciul de rugby România - Tonga. Președintele a venit însoțit de fiul său

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 20:34 06 Noi 2026 Modificat la 20:34 06 Noi 2026
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Șeful statului a venit la stadion însoțit de fiul său, pentru a urmări partida dintre cele două reprezentative. Inquam Photos /Alex Nicodim

Președintele Nicușor Dan a asistat vineri seara la meciul de rugby dintre naționalele României și Tonga, disputat pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București, în cadrul competiției World Rugby Nations Cup 2026.

Șeful statului a venit la stadion însoțit de fiul său, pentru a urmări partida dintre cele două reprezentative.

Nicușor Dan, apariție neașteptată în tribune la meciul de rugby România - Tonga. Președintele a venit însoțit de fiul său 1117295
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Meciul a început la ora 18:30 și face parte din etapa a patra a World Rugby Nations Cup. Este primul dintre cele trei meciuri pe care România le joacă acasă în noiembrie, după care urmează SUA, pe 14 noiembrie, și Canada, pe 20 noiembrie.

Meciul cu Tonga deschide runda a patra, care continuă sâmbătă cu Georgia - Canada la Tbilisi, Portugalia - Chile la Lisabona și Spania - Uruguay la Madrid.

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Etichete: Nicușor Dan rugby Tonga

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