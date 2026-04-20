Nicușor Dan, audiat la Curtea de Apel București într-un dosar în care un dezvoltator cere despăgubiri de 1 milion de euro

Președintele Nicușor Dan a fost audiat luni la Curtea de Apel București, într-un proces civil deschis de un dezvoltator imobiliar care solicită despăgubiri de 1 milion de euro de la două asociații și mai multe persoane fizice, în legătură cu proiectul unui complex de blocuri construit lângă Lacul Văcărești, potrivit Agerpres.

Dezvoltatorul din dosar este Da Vinci Edifice SRL, iar pârâții sunt Asociația Salvați Bucureștiul, Fundația Eco-Civică, precum și persoane fizice, printre care și Nicușor Dan.

“Ca să lămurim. Acolo au fost un PUD, un PUZ și o autorizație de construire. În opinia mea, pe care am reiterat-o în instanța de judecată acum, și PUD-ul și PUZ-ul și autorizația de construire sunt nelegale. Tribunalul și Curtea de Apel au spus altfel. În opinia mea, au făcut trei greșeli - una de procedură, două de fond și împotriva unei practici pe care o aveau deja. Nu acuz de rea-credință și pur și simplu un mod de a judeca, poate că nici Asociația, în momentul în care s-a judecat, eu nu mai eram în asociație, nu a mai avut oameni să trimită, a trimis numai concluzii scrise. O asociație a contestat niște acte pentru un proiect imobiliar, pe care îl consider încă ilegal”, a spus Nicușor Dan la ieșirea din sala de judecată.

El a explicat că a fost supus unui interogatoriu în calitatea sa de fost vicepreședinte al Asociației Salvați Bucureștiul, fiind reclamat de dezvoltator.

“În momentul acesta, cred că sunt vreo 50 de dosare civile în care sunt parte. Nu am venit la niciunul dintre ele. Am venit la acesta, pentru că am fost solicitat la proba cu interogatoriu. Asta este diferența față de celelalte și Codul de procedură civilă spune că, dacă instanța te citează la interogatoriu și tu nu vii, înseamnă că ești de acord cu tot ce se spune despre tine și acesta este motivul pentru care am venit să spun că nu e nicidecum asta. Pe scurt, în această cauză, două asociații au contestat un proiect imobiliar, au pierdut și acum, în loc să fie bucuroși că au scăpat, deși proiectul lor este ilegal, ca să intimideze asociațiile au cerut acest milion de euro și asociațiilor ca persoane juridice și organelor lor de conducere de la momentul acela, printre care și eu. Deci, momentul 2019, când acțiunea a pornit, eu eram vicepreședinte al asociației”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că este vorba de un teren, aflat între Lacul Văcărești și Calea Văcărești, iar proiectul prevedea ridicarea unui complex de blocuri “aruncat în câmp, pe niște fantezii că o să fie niște drumuri pe terenuri private, total nociv”.