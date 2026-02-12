Nicuşor Dan: "Coaliţia de guvernare funcţionează mai bine decât percepţia"

Nicuşor Dan, Președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat joi despre coaliția de guvernare că funcţionează, dincolo de "atacurile continue între părţi" şi dincolo de percepţia că ar fi "în mare suferinţă".

"Bineînţeles, ca în viaţă, mi-ar plăcea ca multe lucruri să fie altfel decât sunt. Dar în linii mari, dincolo de atacurile continue între părţi şi percepţia, subliniez percepţia, că această coaliţie este în mare suferinţă, eu cred că, în realitate, modul în care ei funcţionează, modul în care ajung să aibă o aceeaşi opinie pe acte normative pe care şi le asumă, această coaliţie funcţionează mai bine decât percepţia", a declarat preşedintele, după reuniunea informală a liderilor Consiliului European.

El a precizat că se întâlneşte "foarte des" cu liderii coaliţiei în mod individual şi că se va întâlni cu aceştia "şi în grup", atunci când va fi nevoie.

Nicuşor Dan a mai precizat că se va implica mai mult în medierea discuțiilor din coaliție în momentul în care vor începe discuţiile despre bugetul pe 2026.

"Este o diferenţă între ce era atunci şi ce este acum, pentru că atunci, în acea lună de zile, până la formarea Guvernului, am avut câteva zeci de întâlniri cu diferite structuri din statul român legate de buget şi deficit. În momentul acela, eu, ca persoană, aveam foarte multe informaţii, foarte punctuale, despre cum ar trebui să arate bugetul şi mi s-a părut important să mă implic în discuţie. În momentul acesta, din nou, problema bugetului pe 2026 este foarte importantă şi în momentul în care discuţiile o să înceapă, o să fiu şi eu implicat. Fără să am, cum aveam atunci, toate informaţiile acestea punctuale, în mod direct", a spus Nicuşor Dan.