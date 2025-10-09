Nicușor Dan, de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Avem obligaţia să păstrăm memoria acestui eveniment tragic”

Șeful statului a precizat că trebuie promovată toleranţa în spaţiul public / Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că, într-un context istoric marcat de tensiuni tot mai accentuate şi de tendinţa de a transfera responsabilitatea eşecurilor personale sau sociale asupra altora, este esenţial să fie combătut, prin toate mijloacele, discursul antisemit şi xenofob care instigă la ură.



„Comemorăm azi un eveniment tragic din istoria noastră în care foarte mulţi oameni au murit, foarte multe familii au avut o imensă suferinţă pentru simplul motiv că aveau altă apartenenţă etnică.

Într-un moment al istoriei în care vedem tensiuni tot mai mari şi vedem o aceeaşi tentaţie de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obligaţia să avem în memorie şi să păstrăm memoria acestui eveniment tragic, avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură”, a afirmat Nicuşor Dan, la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului organizată de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel".



El a menţionat că, într-un context în care forţe ostile democraţiei încearcă să adâncească tensiunile şi distanţele dintre grupurile sociale, culturale şi etnice, trebuie promovată toleranţa în spaţiul public.



„Şi într-un moment în care forţe ostile democraţiei încearcă să adâncească toate tensiunile şi toate distanţele între grupuri sociale, culturale, etnice din societatea noastră, avem obligaţia ca în manifestările noastre publice să încurajăm toleranţa şi discursul inclusiv.

Este obligaţie pe care o avem faţă de memoria victimelor şi a tuturor celor care au suferit. Deci să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferinţe şi să acţionăm astfel încât lucrurile acestea să nu se mai întâmple niciodată în România”, a conchis Nicuşor Dan.