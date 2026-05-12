Nicușor Dan, despre discursul de Ziua Europei: „Dacă ne uităm la Europa ca la o icoană nu o să ajungem nicăieri”

2 minute de citit Publicat la 10:43 12 Mai 2026 Modificat la 10:44 12 Mai 2026

Nicușor Dan a precizat că intenția discursului său de Ziua Europei a fost să încurajeze discuțiile despre direcția Uniunii Europene / Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, marți, după intervenția sa la Formul Black Sea and Balkans Security, despre discursul său din data de 9 mai, când a vorbit despre greșelile făcute de Uniunea Europeană în ultimele două decenii. El a explicat că discursul nu a fost unul împotriva Europei, ci „o declarație de afecțiune” și un apel la o dezbatere reală în societatea românească. Acesta a mai adăugat că „dacă ne uităm la Europa ca la o icoană nu o să ajungem nicăieri”.

Șeful statului a spus că în România multe subiecte importante nu sunt discutate în mod real.

„Eu cred că pe multe subiecte nu există dezbatere în România. Da, pe Ucraina, de exemplu, toată lumea și-a spus deja opinia. Toată lumea are o opinie cu privire la Ucraina, aici vorbesc de cetățenii români, nimeni nu mai spune nimic nou și nu cred că e corect.

Același lucru despre Europa. Noi nu avem o dezbatere reală despre Europa. Toată lumea are o opinie, orice politician știm deja dinainte ce o să spună, când o să vorbească. Publicul nostru este fericit, dar publicul român nu participă, de fapt, la dezbateri.

Pentru că ce am încercat eu să spun în acel discurs de Ziua Europei este că Europa este un organism viu, cu dezbateri foarte puternice, la care societatea românească nu este conectată și nu am criticat.

Dacă vă uitați la structura discursului, am spus: Da, Europa a făcut greșeli, dar Europa este un organism viu, democratic, în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă în mod direct, iar acele elemente de critică le găsiți, de exemplu, în discursul doamnei Ursula von der Leyen de acum o săptămână de la Erevan. Deci, interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu să mă poziționez împotriva Europei.

Toate declarațiile pe care le-am făcut la fiecare dintre consiliile europene la care am participat în discuțiile cu dumneavoastră despre Consiliile europene sunt în sensul ăsta.

Europa are nevoie de o piață unică, mai integrată, de o piață a energiei mai integrată.

Eu cred ca abordarea pe mediu a fost mai mult ideologică decât pragmatică”, a declarat șeful statului.

„România are o are de mult timp o politică externă care vorbește de Europa, de Statele Unite și de NATO și pe fiecare din aceste paliere, România este consecventă, iar legat de discursul din 9 mai, n-a fost nimic nou pe care eu să-l fi spus sau care pe care liderii europeni să-l fi spus deja. Dimpotrivă, mie mi s-a părut când l-am conceput și imediat după ce l-am rostit, că a fost un fel declarație de afecțiune față de Europa. Adică noi, societatea românească, trebuie să ne raportăm cu adevărat la asta și să fim conectați cu problemele pe care Europa le discută.

Dacă ne referim la Europa, așa, ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri”, a încheiat șeful statului.