Nicuşor Dan, despre majorarea impozitului pe proprietate în 2026: Nu-i o fericire, dar nu este nici o catastrofă

Nicuşor Dan, Preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe susţinute la Londra, că impozitele pe proprietate, care vor fi majorate de la 1 ianuarie 2026, nu au suferit nicio creştere timp de 15 ani. "Nu-i o fericire, dar nu este nici o catastrofă. Asta este situaţia fiscală pe care o trăim", a spus şeful statului. Pentru unele apartamente de la noi, impozitul anual va creşte şi cu 750%.

Aflat în vizită în Regatul Marii Britanii și Irlandei de Nord, Nicuşor Dan a fost întrebat la conferinţa de presă de la Ambasada României la Londra despre un subiect important pentru cetăţeni: Guvernul discută astăzi despre Ordonanţa de Urgenţă ce ar trebui să aducă în vigoare majorarea impozitelor locale de la 1 ianuarie. Iar până la 31 decembrie, primăriile vor trebui să vină cu hotărârile respective.

"Bun, evident că niciun impozit într-o lume ideală, nimeni n-ar plăti niciun impozit şi toată lumea ar avea venituri cât munceşte. Realitatea este că impozitele pe proprietate n-au mai fost mărite de prin anii 2010 şi această creștere pe care o propune, pe care a agreat-o Coaliţia şi care acum va fi materializată legislativ este mai mică decât rata inflației din momentul în care nu s-au mai mărit aceste impozite pe proprietate. Nu-i o fericire, dar, în opinia mea, nu este nici o catastrofă. Asta este situaţia fiscală pe care o trăim", a declarat Nicuşor Dan azi, la Ambasada României în Londra.

Legat de reforma administraţiei, liderul de la Cotroceni a spus: "Deocamdată, urgența este ca România să aibă bugetul pe 2026. Bugetul va intra într-un deficit poate puțin peste 6, dar va demonstra piețelor financiare că România este serioasă. Legat de reformă, e nevoie, și reformele au întârziat.

Nivelul inflației se reflectă și în veniturile oamenilor. Dacă reforma înseamnă o rearanjare de instituții, e foarte bine. Dacă reforma înseamnă să mai tai încă o dată, 10% din sectorul public poți crea niște dezechilibre. Eu am toată speranța că referendumul va fi transpus în lege".

Nicuşor Dan, despre noua tensiune din Coaliţie: majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2026

"Rolul Preşedintelui este de mediator, deci, nu o să mă pronunţ pe chestiunile astea. Eventual, dacă vor fi, cum s-a mai întâmplat, tensiuni în interiorul Coaliţiei şi e nevoie de un mediator, care să fie parte la discuţie, o să fiu parte la discuţii.

Evident că, pe de-o parte, ne dorim ca anumite tipuri de venituri: salariul minim, indemnizaţii – să fie mai mari, pe de altă parte, nu ne dorim ca asta să ducă la o inflaţie şi, de fapt, oamenii să câştige mai puţin decât ar fi câştigat dacă măsurile astea nu s-ar fi luat. Deci, este o chestiune economică în care, evident, în funcţie de orientarea ideologică, partidele au opinii diferite, e o discuţie pe care o va tranşa Coaliţia", a spus Nicuşor Dan.