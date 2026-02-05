Nicușor Dan, după ce americanii au adus tancuri Abrams în România: „Parteneriatul cu SUA este puternic și se consolidează permanent”

Forţe şi echipamente ale Armatei SUA, printre care și cinci tancuri Abrams, au fost dislocate în Poligonul de Instrucţie Smârdan/ Foto: Nicușor Dan/X

Președintele României Nicușor Dan a salutat, într-un mesaj publicat pe X, „angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea” României, după exercițiile militare comune desfășurate în ultimele zile la Smârdan. „Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent”, spune Președintele.

„Exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent.

Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre. Activitățile comune de instruire sunt foarte importante pentru că militarii noștri și cei americani își cresc astfel capacitatea de a acționa împreună eficient și sincronizat în cadrul NATO pentru a ne proteja cetățenii și teritoriul în față oricăror potențiale amenințări”, a transmis Nicușor Dan.

Forţe şi echipamente ale Armatei SUA, printre care și cinci tancuri Abrams, au fost dislocate în Poligonul de Instrucţie Smârdan pentru exerciţii de instruire comune cu partenerii români.

Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat, recent, operaţiuni în Poligonul de Instrucţie Novo Selo, Bulgaria, şi care au adus capabilităţi avansate în România. Printre echipamentele dislocate s-au numărat cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams, integrate într-o serie de activităţi comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA şi România.

Această rotaţie face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menţine o prezenţă persistentă şi rotaţională în România, asigurând că forţele militare americane rămân pregătite şi capabile să răspundă oricărei potenţiale crize. Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul şi echipamentele de sprijin, subliniază dedicarea Statelor Unite faţă de apărarea colectivă şi interoperabilitatea cu aliaţii NATO, transmite Ambasada.