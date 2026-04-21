Nicușor Dan face apel la companiile de tehnologie din România să colaboreze cu statul: „Securitatea începe să depindă de tehnologie”

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la DeepTech Romania Forum, că economia mondială, dar și securitatea internațională, sunt din ce în ce mai dependente de tehnologie, iar România are șansa să își exploateze acest potențial. Șeful statului a spus că trebuie să existe mai multe parteneriate public-privat pentru cercetare și tehnologie în domeniul securității. De asemenea, Nicușor Dan a declarat că, din luna septembrie, „cea mai importantă sarcină” a ambasadorilor va fi să ajute companiile românești să intre pe piețele externe.

Nicușor Dan a participat, marți, la DeepTech Romania Forum, organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Creativității și Inovări. Președintele a spus că acest sector trebuie stimulat printr-o colaborare între public și privat și a avertizat că fără investiții în tehnologie, România poate rămâne în urma altor țări.

„Economia azi nu poate fără tehnologie. Cine nu e în pas cu tehnologia zilelor va rămâne în urmă mult mai mult decât rămânea acum 20 de ani. Securitatea începe să depindă de tehnologie. Cine nu investește în zona de securitate în tehnologie va rămâne în urmă mult mai mult decât ar fi rămas în urmă acum 20 de ani”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a spus că România se află într-o „situație foarte favorabilă”, deoarece are oameni capabili să dezvolte tehnologie și se află și într-un context internațional în care există interes ca țara noastră să se dezvolte.

„Și aici noi suntem, ca de multe ori, într-o situație foarte favorabilă: pe de-o parte avem oamenii, pe de-o parte avem un context care este foarte favorabil. Favorabil dintr-o perspectivă. Există o necesitate crescută a dezvoltării unei tehnologii unde noi avem oameni, în special în zona de securitate, avem o poziție pe politică internațională foarte favorabilă, într-o zonă interesantă din NATO, flancul estic, în mai multe formate foarte interesante.

Întrebarea este cum facem să valorificăm acest potențial? Cred că esențial este să întărim colaborarea privatului cu publicul. Dumnevoastră faceți multe lucruri foarte interesante pentru care de multe ori statul nu a avut o ureche, o mână întinsă și e esențial și, mulțumesc doamnei consilier că se ocupă de asta, o să aveți tot timpul o ușă deschisă azi pentru a presa pe diferite politici publice necesare pentru industria dumneavoastră”, le-a spus Nicușor Dan reprezentanților companiilor, prezenți la Palatul Cotroceni.

Președintele a adăugat că este nevoie de „eforturi conjugate” pentru a construirea unui „ecosistem și tehnic și financiar” în care companiile românești să se dezvolte.

„Trebuie să vedem ce nu funcționează pe lanțul de la cercetare până la produs, trebuie să vedem cum poate statul român să vă ajute, cum poate diplomația românească să ducă niște firme, niște oameni pe o piață externă și ultimul lucru, că analizăm freudian, banii. Cum facem să constituim un ecosistem care să aducă capital public și privat în zona de cercetare și inovare. Asta e o întrebare la care trebuie să reflectăm și la care răspunsul nu e evident acum, dar întrebarea e esențială pentru zona dumneavoastră de economie și în general pentru economia românească”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a mai spus că odată cu definitivarea finanțării prin programul european SAFE pentru multe companii românești asta o să reprezinte o „garanție” că se pot angaja în proiecte cu statul. De asemenea, șeful statului a subliniat că din luna septembrie „sarcina cea mai importantă” a ambasadorilor României va fi să ajute companiile românești să intre pe piețele externe.