Nicușor Dan îi cheamă pe liderii Coaliției la Cotroceni, la o zi după ce PSD și-a impus condițiile pe reforma administrației

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan se întâlnește, marți, la Cotroceni cu liderii partidelor din Coaliția de guvernământ, la o zi după ce formațiunile membre au ajuns la un compromis asupra reformei în administrație.

Întâlnirea este programată la ora 15.

Întâlnirea a fost cerută de șeful statului

"Este o întâlnire care a fost cerută de președintele Nicușor Dan și vine după tensiuni puternice în coaliția de guvernare. Chiar președintele spunea că situația în care se află coaliția este mai precară decât a fost în trecut.

În ceea ce privește subiectele de la discuția șefilor de partide cu președintele, putem anticipa că va fi abordată legea bugetului de stat. Deși Guvernul decide cum se împart banii statului, ultimul cuvânt îl are președintele atunci promulgă legea.

În trecut, Nicușor Dan cerut ca pentru Primăria Capitalei să fie alocați bani mai mulți, în detrimentul primăriilor de sectoare.

Pe agendă s-ar putea afla și numirea șefilor serviciilor de informații. În mod public, Nicușor Dan nu a venit cu propuneri până acum. Premierul Bolojan amintea recent că, printr-o formă de 'politețe instituțională', trebuie ca șeful statului să fie cel care anunță propunerile și le negociază cu partidele politice.

Tensiunile din coaliție au fost atenuate, dar nu au dispărut

La ședința de coaliție de luni, a fost și o discuție cu privire la politica externă. Liderii PSD și UDMR au fost cei care au cerut premierului să discute aspectele legate de politică externă și în coaliția de guvernare.

Rămâne de văzut ce va aduce întâlnirea de la Cotroceni. Deși pare că tensiunile s-au atenuat după ședința de luni, rămân în continuare aspecte pe care liderii coaliției nu le-au convenit pe deplin", a relatat Cătălina Mănoiu, jurnalist Antena 3 CNN.

Luni, după o ședință de aproximativ trei ore, excepțiile propuse de PSD au fost acceptate: se vor aplica reduceri de 10% asupra bugetelor salariale, dar nu la personalul medical, profesori din învățământul preuniversitar, polițiști, jandarmi și militari.

Ministerele care au făcut deja reduceri, dar nu se înscriu în ținta de 10%, vor face doar până la atingerea acestui procent.

PSD a obținut ce și-a propus în ședința de luni a Coaliției

"Reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor adoptate prin OUG, imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite cu câteva amendamente care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură vor realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului.

Principiul reconfirmat este ca reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calculul reducerii totale de 10%.

În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități. A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale", a precizat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.