Nicușor Dan, înainte de discuțiile cu liderii Coaliției: "Magistrații au devenit un fel de vinovaţi de serviciu şi asta nu e normal"

Nicușor Dan spune că "magistrații au devenit un fel de vinovaţi de serviciu şi asta nu e normal". Sursa foto: Agerpres

Pensiile magistraţilor au devenit subiect de "campanie politică", a afirmat, marţi, Preşedintele Nicuşor Dan, care a susţinut că, în acest context, procurorii şi judecătorii sunt "vinovaţi de serviciu". El a făcut aceste declarații înainte de discuțiile de la Cotroceni cu liderii Coaliției, pe agendă fiind subiectul pensiilor magistraților.

"Din cauza acestei campanii politice, ei (magistraţii - n.r.) au devenit un fel de vinovaţi de serviciu şi asta nu e normal", a declarat şeful statului.



Preşedintele se întâlneşte, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, pe agendă fiind subiectul pensiilor magistraţilor. Întâlnirea are loc la Palatul Cotroceni, la ora 10:00, potrivit agendei prezidenţiale.



Vinerea trecută, şeful statului a afirmat că discuţiile pe această temă se apropie de "un compromis".



"Din informaţiile pe care le am, compromisul e destul de aproape. (...) Sunt mai multe aspecte în discuţie şi evident că n-o să vă spun eu acum care este poziţia fiecăruia dintre partide, ce mi-au transmis mie. (...). O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care ţin de activitatea curentă, o începere de discuţie pe bugetul 2026", a spus Nicuşor Dan atunci.

Proiectul de lege privind pensiile magistraților trebuie adoptat și promulgat până la finalul lunii noiembrie. În caz contrar, România va rata jalonul din PNRR și va pierde 230 de milioane de euro, fonduri europene.

Referitor la riscul de a pierde bani din PNRR din cauza acestui jalon, Preşedintele a transmis că "trebuie fim optimişti" în această privinţă.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, de mai multe ori, că dacă proiectul va fi respins de CCR din nou, Ilie Bolojan trebuie să plece din funcția de prim-ministru.

După publicarea motivării deciziei pronunțate de CCR, vineri, a devenit mai clar, pentru Guvern, că proiectul pe care Executivul și-a asumat răspunderea ar putea fi constituțional dacă este respectată procedura de avizare.