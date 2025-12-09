Nicușor Dan, întrebat dacă România e pregătită să doboare dronele rușilor: „O să vedeți”

Președintele spune că dacă mai intră drone în România, vor fi doborâte. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a transmis, marți, de la Paris, că România a consemnat, deja, o creștere a numărului de militari străini la Cincu, unde batalionul multi-național a fost ridicat la nivel de brigadă, iar în acest moment, țara noastră este apărată de "o puternică forță de descurajare".

Dan a răspuns astfel după ce a fost întrebat dacă, la discuțiile din timpul zilei cu omologul francez Emmanuel Macron, a fost discutată o eventuală sporire a prezenței militare franceze la noi în țară.

"După cum știți, am avut un exercițiu militar foarte consistent în urmă cu câteva săptămâni în Transilvania.

Cu această ocazie, batalionul multi-național de la Cincu a fost ridicat la nivel de brigadă. Și am discutat puțin de lucrul ăsta cu mai multe trupe care au venit din mai multe locuri din Europa.

A fost foarte util pentru a vedea niște probleme logistico-birocratice pe care la nivel european trebuie să le să le rezolvăm. Deci am avut deja o creștere a prezenței militare în România.

Evident, odată cu toate aceste exerciții crește și interoperabilitatea între forțele armate europene.

Prin urmare, în momentul acesta putem să transmitem mesajul că, pentru a descuraja, oricând există o forță europeană puternică, care apără România", a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Dacă mai vin drone, o să vedeți că le dăm jos

El a mai fost întrebat dacă România este "pregătită" să doboare dronele care intră în spațiul aerian al țării noastre, după ce, pe 25 noiembrie, o astfel de dronă a trecut pe deasupra mai multor județe fără a fi doborâtă, deși piloții aliați se aflau în aer.

"Veți vedea. Sper sa nu mai vină (drone), dar dacă vor veni o sa vedeti (că România este pregătită). Deoarece noi am avut mult timp pace, toate pregătirile militare pe care le-am făcut și modul de echipare al armatelor noastre s-au făcut într-o manieră clasică.

Odată cu războiul din Ucraina, au apărut schimbări tehnologice dezvoltate la fața locului și fiecare dintre noi trebuie să ne adaptăm la asta și suntem într-un proces de adaptare.

Deci, acum suntem mai bine decât acum o lună și peste trei luni vom fi mai bine decât suntem azi. Dar veți vedea. Eu sper, în primul rând, să se încheie repede războiul ăsta.

Dacă nu se încheie, sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea drone (care intră ilegal pe teritoriul țării), o să vedeți că le dăm jos", a răspuns Nicușor Dan.