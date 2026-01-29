Nicușor Dan, întrebat despre nehotărârea sa în politica externă: În toate lunile astea am făcut alegeri

Nicuşor Dan spune că principalul obiectiv este întărirea relațiilor bilaterale cu partenerii. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, la Digi24, că, „în politica externă rolul președintelui nu este să obțină titluri de presă în presa internațională”. El susține că principalul obiectiv este întărirea relațiilor bilaterale cu partenerii. „În aceste luni am avut alegeri de făcut. Avem o colaborare foarte bună cu Germania, am rezolvat și chestiunea cu Austria”, a adăugat acesta.

„În politica externă rolul președintelui nu este să obțină titluri de presă în presa internațională. Noi, în politica externă, cel puțin în aceste opt luni, am avut niște obiective pe care aproape 100% le-am îndeplinit. A trebuit să închidem o perioadă de ezitări și de promisiuni neîmplinite cu privire la Franța, la unele am spus da, la unele am spus nu, am închis.

Parteneriatul nostru cu Franța este funcțional și nu mai există rămășițe istorice.

Avem o colaborare foarte bună cu Germania, am fost acolo, a fost premierul chiar săptămâna asta. Am fost la Londra. Am avut o chestiune bilaterală cu Austria care risca să ne scoată din parcursul pe OCDE, am rezolvat-o.

Am avut cu Comisia Europeană diverse probleme, le-am rezolvat. În opinia mea, ceea ce noi trebuie să facem pe politică externă este să reglăm toate aceste chestiuni bilaterale, unele multilaterale, astfel încât să fim un partener serios.

În faza următoare, să reușim să facem acea diplomație economică, să reușim să vedem care este potențialul de dezvoltare pe fiecare relație economică”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a mai adăugat că țara noastră a avut alegeri importante de făcut în ultimele luni.

„În aceste 8 luni am avut alegeri de făcut. Și am ales, punctual. Chiar acest „board of peace” (n.red Consiliul pentru Pace). Viteza cu care să răspundem la această invitație. Sunt mici alegeri de făcut, dar, în linii mari, eu exclud scenariul de rupere trans-atlantică”, a mai spus acesta.

Nicușor Dan: „Trump are dreptate că decenii la rând Europa s-a bazat pe SUA”

Șeful statului a mai adăugat că România „este o putere mijlocie”.

Totodată, întrebat dacă țara noastră se simte amenințată de discursul lui Donald Trump, a răspuns: „România are o relație strategică de securitate cu SUA și o relație preponderent economică cu UE. Ne dorim ca relația transatlantică să fie cât mai armonioasă cu putință. Au fost niște șocuri în ultimul an, au fost niște tensiuni, însă ele nu au rupt această relație.

Ceea ce noi încercăm să facem în dezbaterile europene este să descurajăm escaladarea tensiunilor între aceste opțiuni. Pentru moment suntem bine și sunt optimist pentru viitor. Relația asta a fost clădită în mult timp”, a mai precizat președintele Nicușor Dan.

Totodată, șeful statului a mai adăugat că „noi trebuie să compensăm deficitul de securitate. Trump are dreptate că decenii la rând Europa s-a bazat pe SUA. Noi trebuie să începem să investim în apărare, să compatibilizăm diferitele tehnici militare. E un termen de ani, timp în care trebuie să ne bazăm pe SUA”, a mai spus acesta.