Nicușor Dan, mesaj pentru magistrați: Cei care îndeplinesc vârsta de pensionare să nu se precipite să iasă din sistem

Președintele Nicușor Dan i-a asigurat pe magistrați, în conferința de presă de luni, că cei care îndeplinesc condiția de pensionare la acest moment își păstrează drepturile pe care legea le prevede dacă vor ieși la pensie mai târziu. În acest context, el le-a transmis "să nu se precipite să iasă din sistem". El a răspuns și acuzelor lansate de CSM la adresa sa privind nesemnarea decretelor de pensionare a unor magistrați și a explicat că a fost o chestiune administrativă: "E o chestiune de zile până le semnez".

"O chestiune importantă, pentru că vom vorbi în setul 2 de măsuri de pensiile speciale ale magistraților. A fost o greșeală uriașă a politicului când pensia a ajuns să fie mai mare ca salariul. Stimulezi oamenii să iasă din sistem.

A două greșeală a clasei politice au fost mesaje heirup-iste care au făcut ca din zona de magistrați foarte mulți să iasă la pensie. În felul ăsta, prin pierderea unor profesioniști calitatea actului de justiție a scăzut.

Mesajul foarte ferm în legea magistraților există o prevedere tranzitorie care spune că persoanele care îndeplinesc condiția de pensionare la acest moment își păstrează drepturile pe care legea le prevede dacă vor ieși la pensie mai târziu.

Această prevedere tranzitorie va rămâne în modificarea legii magistraților. Mesajul pentru magistrați e că toți cei care îndeplinesc vârsta de pensionare nu trebuie să se precipite să iasă din sistem", a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: "CSM ar trebui să se gândească la mine ca la un partener"

Consiliul Superior al Magistraturii l-a acuzat lunea trecută pe Președintele Nicușor Dan că a generat ”un blocaj inexplicabil” în justiție pentru că nu a semnat decretele de pensionare pentru 51 de magistrați, precum și numirile în funcția de judecător, potrivit unei scrisori deschise. CSM îi cere președintelui să „dispună măsurile necesare pentru finalizarea procedurilor”.

Ulterior, CSM a reclamat volumul mare de muncă în condițiile în sunt 660 de posturi de judecător vacante, dar nu se pot face angajări deoarece concursurile de admitere sunt blocate. Potrivit CSM, un judecător a ajuns să muncească cu 45% mai mult față de anul 2020.

În legătură cu aceste acuzații lansate de CSM la adresa lui privind decretele de pensionare, Nicușor Dan a răspuns că e "o chestiune de zile" până le semnează, că au fost chestiuni administrative, "nu un război, o răzmeriță".

"Cred că și-au ales prost persoana împotriva căreia să iasă cu un comunicat de presă. Am fost des în instanța de judecată, înțeleg că sunt mulți magistrați care lucrează sâmbăta și duminica, că volumul de muncă e de multe ori peste puterile unei persoane. Înțeleg că acest oprobriu public la adresa magistraților face rău democrației.

CSM ar trebui să se gândească la mine ca la un partener. În momentul în care m-am uitat la cererile de pensionare am văzut că sunt incomplete. nu erau toate actele pe care le primiseră. Am solicitat ca dosarele să fie completate, asta s-a întâmplat, am încercat în weekend dar nu am avut timp, e o chestiune de zile până când le voi semna, nu e un război, o răzmeriță, e o chestiune administrativă", a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă susține primele de 180.000 de lei pentru magistrații care ies la pensie, Niucșor Dan a răspuns: Așa cum am spus, noi toți ca societate plătim acum pentru niște legi extrem de proaste, date de-a lungul anilor. Această primă de pesionare este într-o lege care a fost votată.

Ilie Bolojan, premierul României, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă unde a anunțat pachetul 2 de măsuri, că unul din jaloanele pe care trebuie să le atingem este legat de pensiile magistraților. El a afirmat că realitatea din România arată că 90% dintre magistraţi se pensionează la 48 de ani, ceea ce nu mai poate continua.